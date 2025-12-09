Microsoft Office en Mac: versiones disponibles y todo lo que necesita saber para instalarlo fácilmente

En un mundo cada vez más tecnológico, donde la eficiencia depende de buenas conexiones y herramientas digitales, Microsoft Office juega un papel fundamental. Este paquete permite realizar diversas tareas que facilitan tanto la productividad personal como la profesional.

Entre sus programas más conocidos se encuentran Word, para procesamiento de texto; Excel, para hojas de cálculo y análisis de datos; PowerPoint, para presentaciones; Outlook, para gestión de correos electrónicos y calendarios; y Access, para manejo de bases de datos. Cada una de estas herramientas contribuye a organizar y gestionar la información de manera más organizada.

Tradicionalmente, los usuarios de Windows han aprovechado al máximo estas herramientas, mientras que quienes utilizan Mac cuentan con su propio paquete de productividad, compuesto por Pages, Numbers y Keynote. Sin embargo, muchos prefieren la practicidad y familiaridad de Office y se preguntan cómo instalarlo sin complicaciones.

Con una amplia aceptación a nivel mundial, Microsoft Office se ha establecido como un paquete de software integral. | Foto: Anadolu via Getty Images

La respuesta es sencilla: basta con seguir unos pasos básicos. Según el portal applesfera.com, es posible usar Office directamente desde el navegador web, iniciando sesión con una cuenta de Outlook o Hotmail; si no se tiene, se puede crear al instante.

Este método permite utilizar las aplicaciones de forma gratuita, crear y editar documentos, e incluso trabajar en equipo en línea, facilitando la organización de información y datos importantes.

Si se desea instalar las aplicaciones Office de manera completa en Mac, existen dos opciones principales: adquirir una licencia perpetua de Office para Mac o suscribirse a Microsoft 365. Cada opción tiene características diferentes, por lo que conviene evaluarlas según las necesidades del usuario. En cualquier caso, siempre se recomienda descargar e instalar desde la web oficial de Microsoft.

Por otro lado, Microsoft ofrece Office 2024 para Mac bajo la licencia ‘Hogar y Estudiantes’, que se paga una sola vez y es válida de por vida en un equipo, asociada a la cuenta de Microsoft del usuario. Esta versión incluye aplicaciones fijas, sin recibir futuras actualizaciones como nuevas funciones de inteligencia artificial o diseños, siendo ideal para un uso básico y prolongado.

Cómo obtener Microsoft Office en Mac y qué versiones están disponibles. | Foto: Getty Images

Por su parte, Microsoft 365 es un modelo de suscripción que ofrece funciones adicionales y actualizaciones constantes, dirigido a usuarios que requieren trabajar de manera intensiva y continua con las herramientas de Office.