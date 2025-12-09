Suscribirse

Tecnología

Test de memoria RAM: qué es y cada cuánto debería hacerlo para mejorar el rendimiento de su computador

Los ordenadores están sujetos a fallos inesperados que pueden comprometer la experiencia de quienes los usan.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de diciembre de 2025, 4:55 p. m.
La memoria RAM se debe revisar de manera periódica.
La memoria RAM se debe revisar de manera periódica. | Foto: Getty Images

El uso constante del computador, el alto flujo de datos y la falta de capacidad para manejar archivos pesados pueden provocar que la memoria RAM se sature, afectando notablemente el rendimiento del equipo. Esto suele traducirse en bloqueos inesperados, fallos al cargar aplicaciones y dificultades para ejecutar programas.

La memoria RAM es uno de los componentes esenciales de cualquier PC: funciona como un espacio de trabajo temporal donde el sistema operativo y los programas almacenan la información a la que deben acceder con rapidez. Por eso, cuando presenta fallas, los síntomas pueden ser diversos y desconcertantes a la vez.

Las causas de estos errores son variadas. A veces, los módulos llegan con defectos de fábrica que solo se manifiestan con el tiempo, generando fallos intermitentes. También es común que las fluctuaciones o picos de voltaje dañen los circuitos internos, especialmente si el equipo no cuenta con una protección eléctrica adecuada.

Averigue cuánta memoria RAM tiene su computador con este paso a paso detallado y práctico.
Una memoria RAM es buen estado favorece el rendimiento del PC. | Foto: Getty Images

Otro problema frecuente es el mal contacto: el polvo acumulado en las ranuras de la placa base o un módulo mal insertado pueden interrumpir la lectura de datos y desencadenar errores.

Contexto: Este puerto HDMI de su televisor podría ver todo lo que hace: así de fácil y rápido puede desactivarlo

Por todo esto, realizar pruebas periódicas de memoria es fundamental para evaluar el estado de la RAM, aunque es algo que pocos usuarios hacen. Según el portal Computer Hoy, lo ideal es hacerlo mensualmente. En Microsoft, puede utilizarse la herramienta integrada ‘Diagnóstico de memoria de Windows’ para un análisis básico.

Quienes necesiten una revisión más completa pueden optar por MemTest86. Esta herramienta no se ejecuta directamente desde el sistema, sino que requiere una memoria USB de al menos 8 GB donde se instala la imagen que crea la unidad de arranque.

Una de las principales causas del bajo rendimiento es la falta de espacio en el disco duro.
Una de las principales causas del bajo rendimiento es la falta de espacio en el disco duro. | Foto: Getty Images

Después de preparar la USB, basta con seguir las instrucciones y reiniciar el computador con la unidad conectada, seleccionando el arranque desde el dispositivo. El test puede tardar cerca de una hora, aunque el tiempo varía según la capacidad del hardware.

Finalmente, los expertos recomiendan repetir este proceso cada tres semanas o al menos una vez al mes para asegurarse de que la RAM se mantenga en buen estado. Además, puede realizarse durante la noche para evitar interrupciones.

Contexto: Si el internet de su casa va lento, este truco secreto de Alexa permite medir la velocidad del wifi sin instalar aplicaciones

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los Fronterizos: la temida banda de presuntos homicidas y traficantes desarticulada por la Policía Metropolitana de Bogotá

2. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

3. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

4. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

5. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ComputadorMemoria RAM Almacenamiento interno

Noticias Destacadas

Simplificación del proceso de transferencia entre iOS y Android.

Apple y Google se unen para que transferir archivos entre iPhone y Android sea más sencillo: así funcionará el nuevo sistema

Redacción Tecnología
La memoria RAM se debe revisar de manera periódica.

Test de memoria RAM: qué es y cada cuánto debería hacerlo para mejorar el rendimiento de su computador

Redacción Tecnología
El objeto interestelar 3I/ATLAS emite rayos X.

Por primera vez, una misión detecta rayos X provenientes de 3I/ATLAS: el leve brillo que tomó por sorpresa a los astrónomos

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.