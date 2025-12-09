Este puerto HDMI de su televisor podría ver todo lo que hace: así de fácil y rápido puede desactivarlo

El televisor se ha convertido en un dispositivo indispensable: está en hogares, oficinas, centros comerciales y muchos otros espacios, gracias a su capacidad para transmitir información, entretenimiento, imágenes y sonido. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que hay modelos que pueden recopilar datos sobre la actividad del usuario, una práctica que para algunos se acerca a una forma de “espionaje”.

Hoy en día existen innumerables amenazas que pueden convertir a cualquier persona en víctima de ciberdelincuentes. No es un secreto que múltiples dispositivos conectados pueden ser vulnerados por la habilidad y discreción con la que operan estos actores maliciosos, algo que facilita el robo de información. En muchos casos no se trata de fallas del equipo, sino de un uso inadecuado o de configuraciones activadas sin que el usuario lo note.

Algunas funciones del televisor buscar analizar el comportamiento del usuario. | Foto: Getty Images

A esto se suma que algunos televisores integran funciones diseñadas para fines publicitarios, entre ellas el llamado “Reconocimiento automático de contenido” (ACR, por sus siglas en inglés). Según explica Computer Hoy, una de las vías por las que esta tecnología puede operar es el puerto HDMI ACR.

Se trata de un sistema capaz de detectar y seguir en tiempo real el contenido que se reproduce en televisores inteligentes y dispositivos conectados, ya que el equipo recibe información adicional sobre lo que aparece en pantalla. Esto permite identificar lo que el usuario está viendo en cada momento.

Este tipo de herramientas ofrece mediciones más precisas sobre el comportamiento de la audiencia y facilita la entrega de publicidad segmentada. Vienen incorporadas en el software de muchos televisores actuales y funcionan como un canal por el que circulan datos.

Tal como detalla simulmedia.com, esta tecnología puede registrar información como el contenido visualizado, el tiempo de reproducción, los patrones de cambio entre canales o aplicaciones, y la hora y fecha de visualización. También puede asociar datos como la ubicación geográfica, el dispositivo utilizado y las preferencias de consumo.

Los usuarios decide si quieren desactivar la función. | Foto: Imagen generada con Inteligencia Artificia de ChatGPT, de OpenIA

La buena noticia es que el usuario puede desactivar esta función si lo desea. Para ello debe:

Ingresar al menú de configuración del televisor.

Buscar en la sección ‘General’ un apartado llamado ‘Privacidad’ o ‘Visualización de datos’.

Desactivar la opción ‘ACR’ o ‘Servicios de información’.

Confirmar los cambios para que se apliquen correctamente.