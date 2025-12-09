Si el internet de su casa va lento, este truco secreto de Alexa permite medir la velocidad del wifi sin instalar aplicaciones

Una conexión wifi lenta o inestable puede convertirse en un verdadero inconveniente para la mayoría de personas, especialmente porque hoy este recurso es esencial no solo para comunicarse, sino también para desarrollar múltiples actividades cotidianas que dependen por completo de la red. Por ello, identificar el origen del problema y actuar a tiempo es fundamental para mejorar la experiencia.

Las causas detrás de una mala conexión pueden ser diversas: fallas del proveedor, una ubicación inadecuada del router, objetos que bloquean la señal, condiciones climáticas como la lluvia, entre muchos otros factores. En este contexto, algunos trucos poco conocidos pueden marcar la diferencia.

Uno de los pasos clave es conocer la velocidad real de la red doméstica. Una forma sencilla de hacerlo es mediante Alexa, que ofrece una prueba de rendimiento integrada sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Tal como señalan Xataka y otros medios internacionales, se trata de un test rápido y accesible, compatible con los Echo Dot de cuarta y quinta generación.

El router wifi puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes para estafar. | Foto: Getty Images

Guía para medir la velocidad del wifi con ayuda de Alexa

El procedimiento es simple: desde la aplicación móvil de Alexa, basta con pulsar la pestaña “Dispositivos”, seleccionar el Echo Dot en uso y acceder al menú “Configuración”. Luego, en la sección “Red wifi”, se encuentran todas las opciones relacionadas con la conexión.

Al ingresar a este apartado, es posible activar la función “Ejecutar prueba de velocidad”, que inicia de inmediato la medición del rendimiento. Tras unos segundos, la app muestra la velocidad alcanzada, junto con la fecha y la hora del test. Además, en “Información avanzada de la red” se pueden consultar detalles como el nombre de la red o la dirección MAC del dispositivo.

Con esta herramienta, quienes cuentan con un dispositivo Alexa pueden obtener una lectura precisa del desempeño de su wifi y tomar decisiones informadas, como cambiar el router de lugar, solicitar un aumento de velocidad al proveedor o actualizar el equipo.

Desde la aplicación de Alexa las personas puede medir la velocidad de su red wifi. | Foto: Getty Images

Así las cosas, Alexa ofrece una función que simplifica el diagnóstico del wifi sin recurrir a aplicaciones externas ni conocimientos técnicos. Al realizar la medición desde el propio ecosistema de dispositivos conectados del hogar, se obtiene un panorama más fiel del rendimiento real de cámaras, bombillas, enchufes inteligentes y otros equipos.