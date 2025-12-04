Tecnología
La configuración que debe hacer ahora mismo en su celular para no perder señal y ahorrar batería
Los celulares cuentan con opciones avanzadas que, si se aprovechan correctamente, pueden mejorar de manera significativa la experiencia del usuario.
El teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo indispensable para la vida diaria. A través de él, los usuarios realizan todo tipo de actividades esenciales, desde comunicarse e informarse hasta entretenerse. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus funciones es fundamental contar con una conexión a internet estable, pues sin ella es imposible acceder a muchas de las opciones avanzadas del equipo.
En este sentido, la mayoría de las personas recurre a la red wifi cuando está en casa, aunque también utilizan los datos móviles cuando están fuera. No obstante, en ocasiones pueden aparecer problemas como el rápido consumo de batería o desconexiones constantes del wifi.
Dichos fallos suelen ser temporales y no representan una mayor preocupación; de hecho, la solución puede ser más sencilla de lo que parece. En muchos casos, basta con corregir una mala configuración del celular.
Según La Nacion, el primer paso consiste en ingresar a ‘Configuración’, seleccionar ‘Conexiones’ y luego acceder a la red wifi actual. Allí deberá elegir la red a la que está conectado el teléfono y pulsar ‘Olvidar’, para eliminarla del dispositivo.
Una vez hecho esto, viene la segunda parte: volver a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Administración general’ para ingresar a las funciones avanzadas del equipo. Es importante seleccionar ‘Restablecer’, pero antes conviene revisar con atención las opciones disponibles para evitar ejecutar acciones no deseadas.
Lo único que debe elegirse es ‘Restablecer ajustes de wifi y Bluetooth’. Asegúrese de no marcar ninguna otra opción para no borrar datos relevantes. Este proceso permitirá devolver a cero la configuración de conectividad.
Se trata de un truco rápido y sencillo que puede mejorar notablemente la conexión wifi del celular sin necesidad de recurrir a procedimientos complejos. Una buena conexión es clave para el funcionamiento adecuado de muchas de las actividades cotidianas.
Además, es recomendable tener en cuenta algunos cuidados con el router: ubicarlo en un lugar central, mantenerlo alejado de electrodomésticos y evitar que dispositivos muy antiguos se conecten a la red, con el fin de optimizar su rendimiento.