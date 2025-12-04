Suscribirse

Tecnología

La configuración que debe hacer ahora mismo en su celular para no perder señal y ahorrar batería

Los celulares cuentan con opciones avanzadas que, si se aprovechan correctamente, pueden mejorar de manera significativa la experiencia del usuario.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
4 de diciembre de 2025, 8:29 p. m.
Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales.
Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales | Foto: Getty Images

El teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo indispensable para la vida diaria. A través de él, los usuarios realizan todo tipo de actividades esenciales, desde comunicarse e informarse hasta entretenerse. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus funciones es fundamental contar con una conexión a internet estable, pues sin ella es imposible acceder a muchas de las opciones avanzadas del equipo.

En este sentido, la mayoría de las personas recurre a la red wifi cuando está en casa, aunque también utilizan los datos móviles cuando están fuera. No obstante, en ocasiones pueden aparecer problemas como el rápido consumo de batería o desconexiones constantes del wifi.

Dichos fallos suelen ser temporales y no representan una mayor preocupación; de hecho, la solución puede ser más sencilla de lo que parece. En muchos casos, basta con corregir una mala configuración del celular.

El celular puede tener problemas para conectarse al wifi.
El celular puede tener problemas para conectarse al wifi. | Foto: Getty Images

Según La Nacion, el primer paso consiste en ingresar a ‘Configuración’, seleccionar ‘Conexiones’ y luego acceder a la red wifi actual. Allí deberá elegir la red a la que está conectado el teléfono y pulsar ‘Olvidar’, para eliminarla del dispositivo.

Contexto: Un método sencillo y práctico le permite borrar el historial de su router wifi para evitar que hackers accedan a su información

Una vez hecho esto, viene la segunda parte: volver a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Administración general’ para ingresar a las funciones avanzadas del equipo. Es importante seleccionar ‘Restablecer’, pero antes conviene revisar con atención las opciones disponibles para evitar ejecutar acciones no deseadas.

Lo único que debe elegirse es ‘Restablecer ajustes de wifi y Bluetooth’. Asegúrese de no marcar ninguna otra opción para no borrar datos relevantes. Este proceso permitirá devolver a cero la configuración de conectividad.

La nueva forma de conectarse a WiFi evita memorizar contraseñas.
Compartir internet sin claves largas ya es una realidad en los celulares modernos. | Foto: Getty Images

Se trata de un truco rápido y sencillo que puede mejorar notablemente la conexión wifi del celular sin necesidad de recurrir a procedimientos complejos. Una buena conexión es clave para el funcionamiento adecuado de muchas de las actividades cotidianas.

Además, es recomendable tener en cuenta algunos cuidados con el router: ubicarlo en un lugar central, mantenerlo alejado de electrodomésticos y evitar que dispositivos muy antiguos se conecten a la red, con el fin de optimizar su rendimiento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siete capturados por abusos sexuales en Medellín: varios eran padres que sometían a sus hijas a años de agresiones

2. La corrupción en el Gobierno Petro “borró” un colegio en el Cauca: “Fue una venganza por no votar los proyectos”

3. Cuando Belisario Betancur rechazó la organización del Mundial Colombia 1986 y terminó en México 86: “Tenemos otras cosas que hacer”

4. Junior celebra gesto de Luis Díaz desde Europa: paró y se tomó su tiempo tras partido con Bayern Múnich

5. Tras años de investigación, atrapan al presunto autor de las bombas en el Capitolio en EE. UU.: revelan detalles de su identidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

WiFiCelularSeñal de operadores móviles

Noticias Destacadas

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales.

La configuración que debe hacer ahora mismo en su celular para no perder señal y ahorrar batería

Redacción Tecnología
Las llamadas eran grabadas con el fin de usarlas para alimentar la Inteligencia Artificial de datos

Estas son las edades y los países más propensos al uso de la inteligencia artificial, según estudio

Redacción Semana
Google reveló el listado de las búsquedas más populares en 2025.

Google presentó el listado de lo más buscado por los colombianos en 2025: personalidades, eventos deportivos y más

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.