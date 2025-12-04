La configuración que debe hacer ahora mismo en su celular para no perder señal y ahorrar batería

El teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo indispensable para la vida diaria. A través de él, los usuarios realizan todo tipo de actividades esenciales, desde comunicarse e informarse hasta entretenerse. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus funciones es fundamental contar con una conexión a internet estable, pues sin ella es imposible acceder a muchas de las opciones avanzadas del equipo.

En este sentido, la mayoría de las personas recurre a la red wifi cuando está en casa, aunque también utilizan los datos móviles cuando están fuera. No obstante, en ocasiones pueden aparecer problemas como el rápido consumo de batería o desconexiones constantes del wifi.

Dichos fallos suelen ser temporales y no representan una mayor preocupación; de hecho, la solución puede ser más sencilla de lo que parece. En muchos casos, basta con corregir una mala configuración del celular.

El celular puede tener problemas para conectarse al wifi. | Foto: Getty Images

Según La Nacion, el primer paso consiste en ingresar a ‘Configuración’, seleccionar ‘Conexiones’ y luego acceder a la red wifi actual. Allí deberá elegir la red a la que está conectado el teléfono y pulsar ‘Olvidar’, para eliminarla del dispositivo.

Una vez hecho esto, viene la segunda parte: volver a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Administración general’ para ingresar a las funciones avanzadas del equipo. Es importante seleccionar ‘Restablecer’, pero antes conviene revisar con atención las opciones disponibles para evitar ejecutar acciones no deseadas.

Lo único que debe elegirse es ‘Restablecer ajustes de wifi y Bluetooth’. Asegúrese de no marcar ninguna otra opción para no borrar datos relevantes. Este proceso permitirá devolver a cero la configuración de conectividad.

Compartir internet sin claves largas ya es una realidad en los celulares modernos. | Foto: Getty Images

Se trata de un truco rápido y sencillo que puede mejorar notablemente la conexión wifi del celular sin necesidad de recurrir a procedimientos complejos. Una buena conexión es clave para el funcionamiento adecuado de muchas de las actividades cotidianas.