Un método sencillo y práctico le permite borrar el historial de su router wifi para evitar que hackers accedan a su información

A diario, los usuarios almacenan información que, si cae en manos de delincuentes, podría poner en riesgo su seguridad personal.

Redacción Tecnología
3 de diciembre de 2025, 6:20 p. m.
Una mala conexión wifi puede afectar el trabajo remoto de las personas.

Con el avance de la tecnología, los hackers no solo se infiltran en los celulares o computadores de los usuarios, sino que también han encontrado la forma de atacar a través de los routers wifi mediante técnicas cada vez más perfeccionadas. Lo que muchos desconocen es que una gran cantidad de datos queda almacenada en el historial, y esta información puede convertirse en una puerta abierta para que los ciberdelincuentes ejecuten distintos tipos de ataques.

Por ejemplo, existe el historial de navegación, una función que se utiliza de manera cotidiana sin ser plenamente consciente de ello, pero que cumple un papel fundamental en la experiencia diaria en internet. Cada vez que una persona visita una página web, el navegador guarda un registro de esa actividad, lo que permite regresar a esos sitios sin necesidad de recordar enlaces o repetir búsquedas.

Algo similar ocurre con los historiales de los chatbots, como ChatGPT o Gemini, que analizan patrones de uso para ofrecer información más precisa y ajustada a las necesidades de cada persona. De manera comparable, el router wifi también almacena datos que, aunque suelen pasar desapercibidos, pueden representar un riesgo si son vistos o manipulados por terceros.

El router wifi puede almacenar datos importantes del usuario.

El historial registra la actividad de la red. Esta función resulta útil para el funcionamiento normal del dispositivo, ya que facilita la administración del tráfico, ayuda a detectar fallos y permite identificar comportamientos sospechosos.

Además, guarda los nombres y direcciones internas de los dispositivos conectados, como celulares, computadores o televisores inteligentes.

Aunque esta información es más superficial, su propósito principal es almacenar metadatos de conexión, como direcciones IP de los servidores, horarios de uso, momentos de desconexión y reportes de fallas.

Si bien puede ser una herramienta valiosa para mejorar la seguridad de la red, también es fundamental proteger el acceso al router para evitar que personas no autorizadas puedan visualizar o modificar estos registros. Mantener una contraseña robusta, actualizar el firmware y limitar el acceso al panel de administración son medidas esenciales para reducir riesgos.

Cómo acceder al historial del router

Acceder al historial del router es un proceso sencillo y útil para revisar la actividad de la red o mantener el sistema en buen estado. Para hacerlo, es necesario estar conectado al wifi o al cable del mismo router, ya que la configuración solo está disponible desde la red propia.

Configurar una red wifi invisible es una de las medidas más efectivas para resguardar la conexión doméstica.

Una vez conectado, se debe abrir un navegador e ingresar la dirección del router. Las más comunes son 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Si ninguna funciona, es posible consultar la etiqueta del equipo o la aplicación del operador, donde suele aparecer la dirección correcta junto con el usuario y la contraseña de administrador.

En muchos casos, estos datos vienen configurados por defecto como “admin”, tanto en usuario como en contraseña, salvo que se hayan modificado previamente.

Al ingresar al panel de administración, es necesario buscar secciones como “Registro”, “Logs”, “System Log” o “Historial”. La ubicación depende de la marca del router, pero generalmente se encuentra en los menús de ‘Administración’, ‘Sistema’, ‘Mantenimiento’ o ‘Seguridad’. Allí se pueden revisar registros como conexiones, dispositivos vinculados o eventos relevantes de la red.

Finalmente, dentro del apartado de registros, suele aparecer un botón como “Borrar historial” o “Clear Logs”, que permite eliminar toda la información almacenada en el dispositivo.

