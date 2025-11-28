Suscribirse

Tecnología

Ni televisor ni computador: el dispositivo con el que puede ver series, más económico y sin necesidad de instalación

Existen alternativas que pueden resultar más eficientes y prácticas a la hora de ver películas y series.

Redacción Tecnología
28 de noviembre de 2025, 4:22 p. m.
Los usuarios deben considerar ciertas características antes de obtener uno nuevo.
Los usuarios deben considerar ciertas características antes de obtener uno nuevo. | Foto: Getty Images

Los televisores se han consolidado desde hace años como uno de los dispositivos más importantes en los hogares, pues funcionan como la principal fuente de entretenimiento. A través de ellos se pueden ver series, películas, novelas y mucho más. Además, han evolucionado hasta convertirse en equipos inteligentes.

Cuando se habla de un Smart TV, se hace referencia a un dispositivo con conexión a internet, lo que permite descargar aplicaciones y ampliar la experiencia de entretenimiento del usuario, sin limitarse únicamente a la televisión por cable.

A pesar de su utilidad, no todos tienen la posibilidad de comprar un modelo avanzado debido a su costo. Por ello, existen alternativas que ofrecen buenos beneficios, dependiendo de los gustos y necesidades de cada persona.

Expertos señalaron que esta prestación encarece los televisores sin generar cambios perceptibles.
En ocasiones comprar un televisor puede salir costoso. | Foto: Getty Images

Una de estas opciones es el proyector, un dispositivo electrónico que permite mostrar imágenes, videos, presentaciones o cualquier contenido visual sobre una superficie amplia, como una pared o una pantalla especial, sin necesidad de instalaciones complejas.

Contexto: Si planea comprar televisor durante el Black Friday, tenga en cuenta estos aspectos para tomar la mejor decisión y no arrepentirse

Funciona proyectando luz a través de un sistema óptico que amplía la imagen proveniente de un computador, celular, tableta o reproductor multimedia. Gracias a esto, el contenido puede verse en un tamaño mucho mayor que en una pantalla convencional.

Por estas características, muchos consideran viable adquirir un proyector, ya sea por presupuesto o por la facilidad para ubicarlo, pues puede transportarse y usarse en casi cualquier lugar, a diferencia de un televisor que, en muchas ocasiones, debe estar anclado a una pared.

Un proyector es un dispositivo electrónico que permite mostrar imágenes y videos.
Un proyector es un dispositivo electrónico que permite mostrar imágenes y videos. | Foto: Getty Images

En ese sentido, adslzone.net explica que, al elegir entre un televisor y un proyector, es fundamental tener en cuenta el espacio disponible, ya sea una habitación, una sala u otro lugar del hogar donde se utilizará. También se deben considerar la finalidad del dispositivo, el presupuesto y el tamaño deseado. Evaluar estos aspectos permite tomar una decisión acertada que beneficie tanto al usuario como a los demás integrantes de la familia.

Finalmente, es importante recordar que un proyector permite ampliar y compartir contenido visual de forma práctica y eficiente, convirtiéndose en una herramienta versátil tanto para el entretenimiento como para el trabajo. Su presencia en el hogar puede crear experiencias similares a las del cine, con imágenes grandes y envolventes.

