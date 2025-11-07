Suscribirse

Presione este botón en el control del televisor y mejorará la calidad al ver películas en su Smart TV

Una simple opción en el control remoto puede transformar la experiencia de ver películas en casa.

8 de noviembre de 2025, 2:33 a. m.
Un ajuste poco conocido en los televisores inteligentes puede convertir cualquier sala de estar en un pequeño cine en casa.
Esta configuración especial prioriza la fidelidad visual y permite disfrutar de las producciones con su esencia intacta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ver películas en casa puede sentirse diferente a hacerlo en una sala de cine, pero una función poco conocida de los Smart TV promete minimizar esa diferencia con solo presionar un botón del control remoto del control del televisor.

“Visualización más fiel a la intención original del director”

Se trata del Modo Cine, también conocido en algunos modelos como Filmmaker Mode o Modo Director, es una herramienta creada para que cada escena conserve la intención visual con la que fue filmada.

“Funciones como el Modo Filmmaker buscan ofrecer una forma de visualización más fiel a la intención original del director”, señala LG.

Estos botones han sido ignorados durante años, pero ahora se revelan sus verdaderos usos.
Activar un solo botón en el Smart TV permite disfrutar de una calidad de imagen más natural, sin efectos artificiales ni distorsiones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este modo presente en algunos TV recientes en marcas como LG, Samsung o Panasonic, lo que hace es desactivar los ajustes automáticos que suelen alterar la imagen, como el exceso de nitidez, la saturación del color o el suavizado de movimiento.

Al activarlo, LG señala que: “El movimiento en pantalla se percibe de manera natural, eliminando el conocido ‘efecto telenovela’, que puede alterar la fluidez visual de las escenas dinámicas o con desplazamiento de cámara”.

El propósito del Modo Cine además de mejorar la calidad visual también busca recrear la experiencia cinematográfica auténtica, pues esta iniciativa fue impulsada por la UHD Alliance, un grupo integrado por estudios de Hollywood, fabricantes de televisores y expertos en imagen, con el apoyo de reconocidos directores.

Gracias a ello, los espectadores pueden disfrutar del contenido tal como fue pensado: sin recortes, sin brillos artificiales y respetando el formato de pantalla original.

Cómo activar el ‘Modo Cine’

Desde el menú principal del Smart TV, basta con ingresar a Configuración o Ajustes, buscar la sección Modos de Imagen y seleccionar la opción Filmmaker Mode o Modo Cine.

Allí también suelen aparecer otros estilos como Dinámico, Estándar o Deportes, pero al elegir el modo cinematográfico se ajustan automáticamente los parámetros para ofrecer una experiencia más inmersiva y cercana a la visión creativa del director.

ver películas
Esta función elimina el exceso de nitidez y el llamado “efecto telenovela”, devolviendo a las películas su fluidez original. | Foto: Getty Images

Según explica Laura Piñeros, especialista de entretenimiento multimedia en LG Electronics, este conjunto de mejoras no solo eleva la calidad visual, sino que permite conectar al espectador con la esencia original del contenido. En otras palabras, basta con un botón para transformar el salón en una pequeña sala de cine en casa.

