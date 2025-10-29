Suscribirse

Ver YouTube en el televisor va a cambiar para siempre: lanzamiento de una función que transformará el mundo del Smart TV

Los videos subidos en baja resolución ahora podrán verse en HD, llevando la experiencia de ver contenido en Smart TV a otro nivel.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 9:04 p. m.
La compañía destaca que las pantallas de televisión son el segmento de mayor crecimiento y busca maximizar la calidad visual para los usuarios.
Con la nueva función, los espectadores podrán elegir entre la versión original del video o la optimizada en alta resolución. | Foto: NurPhoto via Getty Images

YouTube da un salto importante para quienes disfrutan de su contenido en Smart TV, ahora la plataforma a través de un anuncio ha presentado una actualización que promete transformar la forma en que se ven los videos en los televisores en los cuales resaltan imágenes más nítidas y una experiencia más cómoda para el espectador.

“Hoy lanzamos nuevas herramientas diseñadas para convertir cualquier contenido de YouTube en una experiencia de primera clase en la televisión”, resalta el comunicado.

Llega una nueva función con IA

La novedad más destacada es el uso de inteligencia artificial para mejorar automáticamente la resolución de los videos, lo cual significa que los contenidos subidos con baja calidad serán optimizados de SD a HD y en un futuro próximo podrían alcanzar resoluciones de hasta 4K.

Según YouTube, la función comenzará con los videos que tengan menos de 1080p, pero la intención es extender la mejora a más contenidos progresivamente.

YouTube facilita descubrir y disfrutar videos en pantalla grande, priorizando el contenido del canal.
Gracias a la inteligencia artificial, los contenidos en Smart TV se verán más nítidos sin perder la versión original. | Foto: NurPhoto via Getty Images

YouTube asegura que los creadores mantendrán el control total sobre su biblioteca, “ Los creadores conservarán el control total sobre su biblioteca, ya que tanto los archivos originales como la resolución original del vídeo se mantendrán intactos, con una opción clara para desactivar estas mejoras”, explicaron en un comunicado lo cual permitiría disfrutar de una experiencia visual superior sin comprometer la intención o estilo de los autores.

Contexto: La nueva función de YouTube que permite detectar si su cara aparece en un video sin consentimiento

Se rediseña como ver videos en el TV

Además de mejorar la imagen, YouTube ha rediseñado la forma de buscar videos desde la televisión, ahora, cuando un usuario inicia una búsqueda desde la página de un canal, los videos de ese canal aparecerán primero en los resultados lo cual evita que los contenidos se pierdan entre los millones de videos de la plataforma y facilita encontrar exactamente lo que se quiere ver.

Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos.
La plataforma implementa inteligencia artificial para optimizar cada reproducción, sin alterar los archivos originales de los creadores. | Foto: Getty Images

“La pantalla del televisor es nuestra superficie de mayor crecimiento, y mantenemos nuestro compromiso de ofrecer funciones que realcen el contenido de los creadores. Porque esa es la belleza de YouTube: graba y sube el video una sola vez, y nos aseguraremos de que se vea genial en cualquier pantalla”, concluyó la compañía.

Con esta actualización, ver YouTube en televisión promete ser más atractivo y cómodo que nunca, llevando la experiencia de los usuarios a otro nivel y acercando la calidad profesional a todos los hogares que cuentan con un Smart TV.

