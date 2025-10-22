YouTube va a usar la inteligencia artificial (IA) para ayudar a los creadores de contenido a combatir los deepfakes que usan su imagen y su voz en videos para los que no han dado su consentimiento.

La nueva herramienta ayuda a supervisar la manera en que aparece la imagen de un creador de contenido, creada o modificada con IA, para ayudar a proteger su identidad, sobre todo en aquellos videos manipulados para reflejen una una visión que no comparte.

Ayuda a detectar si otras personas están usando sin permiso la imagen facial del creador en sus videos e incluso monetizándolos, a partir de coincidencias en YouTube. Para ello, requiere que el creador consienta en verificar su identidad con reconocimiento facial, como informa en un video explicativo.

Es el propio creador quien, desde la página de ‘Detección de contenido’ en YouTube Studio, debe realizar la búsqueda de semejanza. Entonces, se mostrarán una serie de videos en los que la IA de la plataforma ha encontrado coincidencias con el rostro del creador, para que pueda revisarlos.

La inteligencia artificial es utilizada para cometer distintos fraudes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si tras su revisión encuentra que los videos usan su imagen sin permiso, e incluso la han manipulado, puede iniciar un proceso de denuncia, que también abarca la suplantación de la voz.

Esta herramienta está ya disponible en versión beta para una serie de creadores de contenido seleccionados del Programa de Socios de YouTube. El objetivo es tenerla lista para todos los creadores que monetizan sus videos a principios de 2026.

Por su parte, YouTube también informó la incorporación a la plataforma de video un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del scroll infinito.

Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el scroll o la acción de desplazar un video tras otro.

La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido. | Foto: 123RF

La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido, pero puede quitarse, como informan desde TechCrunch.

Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo videos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del scroll infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el feed.