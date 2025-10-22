Con el paso del tiempo, los grandes gigantes tecnológicos lanzan nuevas actualizaciones a sus sistemas operativos, como es el caso de Google con Android, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa. Este avance puede implicar que algunos dispositivos móviles queden obsoletos a medida que la tecnología evoluciona.

Recientemente, se conoció que la popular aplicación Android Auto, que permite conectar el teléfono con el sistema de infoentretenimiento del vehículo, ha incorporado nuevos cambios. Entre ellos, destaca que dejará de ofrecer soporte a los dispositivos que aún utilicen Android 8.0 o versiones anteriores.

En los últimos meses, la compañía ha trabajado en diversas mejoras a través de la versión 15.5 de Android Auto, con el objetivo de optimizar significativamente la experiencia del usuario. Parte de estos cambios incluye que algunos dispositivos dejarán de recibir actualizaciones.

Android Auto ofrece una manera práctica y segura de usar las funciones principales del smartphone mientras se conduce. | Foto: Getty Images

Android Auto ha actualizado sus requisitos mínimos y ahora solo permite la conexión con teléfonos que ejecuten, como mínimo, Android 9 Pie. De esta manera, los dispositivos con versiones anteriores del sistema operativo quedarán excluidos tanto de nuevas instalaciones como de actualizaciones, según informan diversos medios internacionales.

La medida, que Google había anticipado meses atrás, busca optimizar el rendimiento y garantizar una mejor compatibilidad con las funciones más recientes del servicio.

Según el portal de tecnología Computer Hoy, la distribución del sistema operativo muestra que Android 8.0 apenas se mantiene en el 1 % de los dispositivos activos, mientras que Android 8.1 alcanza el 3 %. En total, cerca del 4 % de los teléfonos en uso no son compatibles con Android Auto 15.5, según datos recopilados en abril de 2025 por Google.

Los recientes cambios en Android Auto representan una actualización relevante, pero no afectarán a los teléfonos más modernos. Las versiones antiguas, como Android 8.0, no ofrecen ventajas frente a las posteriores, por lo que los usuarios con dispositivos compatibles con al menos Android 9 Pie no tienen motivos para evitar actualizar. Esta actualización asegura la compatibilidad con Android Auto y mejora tanto el rendimiento como la seguridad del dispositivo.

Para instalar o eliminar aplicaciones, deberá gestionar a través de su teléfono móvil. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La plataforma tiene como objetivo principal facilitar el uso del dispositivo móvil mientras se conduce, garantizando una experiencia más segura y práctica al integrar las funciones esenciales del celular en la pantalla del automóvil.