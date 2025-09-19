Suscribirse

Tecnología

Tras más de una década de uso, famosa aplicación dejará de existir en los celulares

Una herramienta clave para personalizar celulares Android cierra su ciclo después de una década en funcionamiento.

Redacción Tecnología
19 de septiembre de 2025, 9:18 p. m.
Tras más de diez años, una de las plataformas más queridas por quienes buscaban personalizar su teléfono pone punto final a su trayectoria.
Una aplicación reconocida por transformar la apariencia de WhatsApp y la pantalla de inicio de los celulares Android ya no estará disponible. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante más de diez años, millones de usuarios de Android encontraron en una sola aplicación la manera de darle un sello personal a sus teléfonos. Se trata de Nova Launcher, un programa que marcó un antes y un después en la forma de personalizar los dispositivos móviles y que, además, fue muy popular entre quienes buscaban modificar la apariencia de WhatsApp, sin embargo, su ciclo llega a su fin.

Aunque la app todavía puede seguir funcionando en algunos equipos, lo cierto es que su destino ya está escrito. Con el paso de los días, las actualizaciones pendientes del sistema operativo provocarán incompatibilidades y posibles riesgos de seguridad. Esto significa que, más temprano que tarde, los usuarios tendrán que decirle adiós a una de las aplicaciones más queridas del ecosistema Android.

Una salida que sorprende a la comunidad

La desaparición de Nova Launcher se da luego de la retirada de Kevin Barry, el fundador y último responsable de mantenerla con vida. Barry dedicó años a perfeccionarla, ofreciendo funciones únicas que la convirtieron en la favorita de quienes querían ir más allá de los ajustes básicos. La posibilidad de cambiar íconos, alterar animaciones, aplicar gestos personalizados y hasta reorganizar por completo la pantalla de inicio era su mayor atractivo.

La empresa Branch Metrics, que en 2022 compró Nova Launcher junto al buscador Sesame, marcó un punto de quiebre. Primero despidió a gran parte de su personal, incluidos desarrolladores y equipos de soporte. Con Barry como único encargado, el esfuerzo por mantenerla se volvió cuesta arriba.

¿Se ha enterado de la nueva actualización de WhatsApp llamada Mofo Frambuesa? Aprenda cómo activar estas emocionantes características y descubra las nuevas funcionalidades que están causando sensación entre los usuarios.
La aplicación que permitió a los usuarios modificar íconos, gestos y pantallas de inicio deja de estar disponible tras diez años de historia. | Foto: captura de pantalla tomada del portal play.google

Ahora, la compañía le solicitó dejar los intentos de lanzar la aplicación como un proyecto de código abierto, lo que cerraría la puerta a la continuidad de la app.

Contexto: Si no le gustó el efecto transparente de iOS 26, oprimiendo este botón oculto en el menú puede revertirlo

El recuerdo de una app que marcó tendencia

A lo largo de su trayectoria, Nova Launcher además de permitir la posibilidad de modificar detalles visuales, también se convirtió en un símbolo de personalización. Muchos usuarios lo utilizaban para darle un aspecto distinto a WhatsApp, cambiando íconos o creando atajos únicos. Para otros, era la forma más sencilla de transformar su celular en un dispositivo a su gusto, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Los fanáticos buscan alternativas que les permitan personalizar WhatsApp.
El final llegó para una de las apps más utilizadas en Android: después de una década de servicio, se despide de los dispositivos móviles. | Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Netflix y Getty Images

Aunque su futuro es incierto, su impacto ya está escrito, pues Nova Launcher demostró que las personas valoran poder personalizar al máximo su experiencia móvil.

“Esto no significa que no pueda usarse más, aunque sí es probable que quienes la tengan descargada sufran problemas de compatibilidad o de seguridad con el correr de los días o semanas”, resalta el portal TN.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se disgustó por denuncia sobre “propaganda” de sus discursos en cuentas oficiales: “Señores”

2. Video del golazo de Juan Camilo Hernández con Betis ante Real Sociedad: la clavó en el ángulo

3. Fuerte advertencia en caso de alias Satanás: podría quedar en libertad, según exdirector del CTI

4. El emotivo video que publicó la Casa Blanca en homenaje a Charlie Kirk

5. Se viraliza en redes sociales emotivo video de un programa en vivo de Charlie Kirk con su esposa, Erika: “Te amo muchísimo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AplicacionesCelularespopularPlay StoreAndroid

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.