Durante más de diez años, millones de usuarios de Android encontraron en una sola aplicación la manera de darle un sello personal a sus teléfonos. Se trata de Nova Launcher, un programa que marcó un antes y un después en la forma de personalizar los dispositivos móviles y que, además, fue muy popular entre quienes buscaban modificar la apariencia de WhatsApp, sin embargo, su ciclo llega a su fin.

Aunque la app todavía puede seguir funcionando en algunos equipos, lo cierto es que su destino ya está escrito. Con el paso de los días, las actualizaciones pendientes del sistema operativo provocarán incompatibilidades y posibles riesgos de seguridad. Esto significa que, más temprano que tarde, los usuarios tendrán que decirle adiós a una de las aplicaciones más queridas del ecosistema Android.

Una salida que sorprende a la comunidad

La desaparición de Nova Launcher se da luego de la retirada de Kevin Barry, el fundador y último responsable de mantenerla con vida. Barry dedicó años a perfeccionarla, ofreciendo funciones únicas que la convirtieron en la favorita de quienes querían ir más allá de los ajustes básicos. La posibilidad de cambiar íconos, alterar animaciones, aplicar gestos personalizados y hasta reorganizar por completo la pantalla de inicio era su mayor atractivo.

La empresa Branch Metrics, que en 2022 compró Nova Launcher junto al buscador Sesame, marcó un punto de quiebre. Primero despidió a gran parte de su personal, incluidos desarrolladores y equipos de soporte. Con Barry como único encargado, el esfuerzo por mantenerla se volvió cuesta arriba.

La aplicación que permitió a los usuarios modificar íconos, gestos y pantallas de inicio deja de estar disponible tras diez años de historia. | Foto: captura de pantalla tomada del portal play.google

Ahora, la compañía le solicitó dejar los intentos de lanzar la aplicación como un proyecto de código abierto, lo que cerraría la puerta a la continuidad de la app.

El recuerdo de una app que marcó tendencia

A lo largo de su trayectoria, Nova Launcher además de permitir la posibilidad de modificar detalles visuales, también se convirtió en un símbolo de personalización. Muchos usuarios lo utilizaban para darle un aspecto distinto a WhatsApp, cambiando íconos o creando atajos únicos. Para otros, era la forma más sencilla de transformar su celular en un dispositivo a su gusto, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

El final llegó para una de las apps más utilizadas en Android: después de una década de servicio, se despide de los dispositivos móviles. | Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Netflix y Getty Images

Aunque su futuro es incierto, su impacto ya está escrito, pues Nova Launcher demostró que las personas valoran poder personalizar al máximo su experiencia móvil.