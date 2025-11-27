Google confirmó fecha en que Gemini estará disponible para Android Auto: estas son las ventajas de la IA a la hora de conducir

Google ha compartido que la transición del Asistente de Google a Gemini finalizará en marzo del próximo año 2026, fecha a partir de la que previsiblemente dejará de estar disponible para los usuarios en los dispositivos con Android y Android Auto.

En marzo terminará la transición para incorporar Gemini a los sistemas de Android Auto. | Foto: Gado via Getty Images

El gigante tecnológico comenzó el proceso de cambio del Asistente de Google a su servicio impulsado por inteligencia artificial (IA) Gemini en dispositivos móviles en marzo de este año, con el objetivo de ampliarse posteriormente a tabletas y vehículos con Android Auto.

En ese momento, la compañía ya adelantó que el asistente de Google clásico dejaría de estar disponible para la mayoría de los ‘smartphones’ a finales de este año 2025.

Ahora, Google ha continuado ampliando detalles sobre el cese del Asistente de Google y ha detallado que seguirá disponible hasta marzo de 2026, cuando se prevé que finalice su soporte oficialmente para dar paso al uso exclusivo de Gemini como asistente con IA.

Así lo ha dado a conocer la tecnológica en una notificación informativa publicada en la página de soporte de Android Auto. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que dicha notificación con la fecha de cese del servicio solo se ha publicado en la mencionada página de soporte y no aparece en la de ningún otro servicio, como puede ser la página de soporte de Gemini o la del propio Asistente de Google.

Por tanto, aunque señala claramente “El Asistente de Google seguirá disponible hasta marzo de 2026”, Google no detalla si se refiere al cese del asistente a nivel general o si hace referencia exclusiva a Android Auto. Igualmente, se trata de un paso más hacia el periodo final de utilidad de este servicio.

Cabe destacar que el Asistente de Google se lanzó en 2016 con capacidades como procesamiento de lenguaje natural y tecnología de reconocimiento de voz, dos características que permitieron a los usuarios “obtener ayuda de Google de forma más natural”.

Casi una década después, la irrupción de la IA generativa, ha empujado a Google a modificar su servicio y rediseñar su asistente para convertirlo en el “más útil del mundo”. Esto se debe a que Gemini comprenderá los mismos comandos que el Asistente de Google y permitirá a los usuarios hablar con más naturalidad.

Gemini ayudará con cada petición, incluso si requiere varios pasos. | Foto: Getty Images

Navegación conversacional

Este anuncio llega después de que Google Maps implementara una experiencia de conducción en manos libres completamente conversacional a partir de la tecnología de Gemini, que también refuerza la navegación con alertas proactivas sobre incidencias de tráfico y la indicación de puntos de referencia concretos en la ruta.

Google actualizará su servicio de navegación con el asistente de inteligencia artificial Gemini en las próximas semanas para ofrecer una experiencia similar a la de tener un copilot real sentado al lado en el auto. Primero llegará a Android e iOS y más adelante a Android Auto.

La interacción en manos libres adopta una forma conversacional, en la que el conductor puede preguntar por un restaurante con opciones veganas en la ruta, el cargador para vehículos eléctricos más próximo o los platos más populares de la ciudad de destino. También se pueden encadenar varias preguntas de una sola vez.

Gemini ayudará con cada petición, incluso si requiere varios pasos, sin que el conductor tenga que quitar las manos del volante, como informa Google en su blog oficial. También permitirá reportar incidencias en el tráfico que se encuentren en la ruta.

Android Auto | Foto: Getty Images

En las indicaciones de ruta, Gemini será más preciso, ya que también mostrará puntos de referencia como gasolineras, restaurantes y edificios famosos fácilmente identificables. Esto significa que el conductor podrá escuchar avisos como “Gire a la derecha después del restaurante Thai Siam”, que además aparecerá en el mapa.