¿Aire caliente o frío para desempañar los vidrios del carro? Expertos acabaron con el misterio

Una de las principales dudas que reina entre los conductores del mundo es sobre si se debe elegir aire caliente o aire frío para lograr desempañar los vidrios del vehículo.

Un vidrio empañado puede afectar la seguridad a l ahora de conducir. | Foto: Getty Images

Y es que al arrancar el auto en un día frío y ver cómo el parabrisas se vuelven opacos es una escena habitual en las madrugadas colombianas. El vaho aparece en segundos y obliga a detenerse o a esperar a que el cristal recupere la visibilidad.

En medio de esa urgencia es cuando surge una de las más populares inquietudes de los conductores: ¿es mejor activar el aire caliente o el aire frío?, ¿basta con abrir una ventanilla?, ¿qué método funciona realmente y por qué?

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) se puso en la tarea de averiguar cuál era el procedimiento más efectivo y detalló en un artículo que todo depende de cómo se comporta la humedad en el interior del coche y de la reacción que provoca al encontrarse con un cristal frío.

El fenómeno es sencillo: el aire que respiramos dentro del coche contiene humedad. Cuando ese aire caliente y húmedo choca con un cristal frío, el vapor se condensa en forma de pequeñas gotitas y genera el vaho. Esto significa que el problema no es únicamente la temperatura, sino sobre todo la cantidad de humedad acumulada en el interior.

Es calve eliminar la recirculación del aire para eliminar la humedad que hay dentro del vehículo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Por qué el aire caliente y seco es clave para este proceso?

AEMET explica que el método más eficaz para eliminar el vaho es dirigir aire caliente hacia el parabrisas. El motivo es que el aire caliente puede retener mucha más humedad que el frío. Pero la eficacia no depende solo del calor: la clave es que ese aire esté lo más seco posible.

Por eso, lo más recomendable es combinar la calefacción con el aire acondicionado, que actúa como deshumidificador. Aunque el aire acondicionado se asocie al verano, en días intensamente fríos cumple otra función: elimina la humedad del ambiente y acelera el proceso de desempañado.

Este efecto se refuerza cuando se desactiva la recirculación. Mantener la recirculación conectada impide que el aire húmedo salga del habitáculo y prolonga el empañamiento. En cambio, dejar que entre aire exterior -mucho más seco en días fríos- ayuda a expulsar rápidamente el exceso de humedad y favorece que el cristal se aclare antes.

Un vidrio empañado puede provocar situaciones de peligro al volante. | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

La física detrás de un gesto cotidiano

Abrir ligeramente una ventanilla también contribuye a que el aire interior, más húmedo y saturado, se renueve con rapidez. Este intercambio equilibra las temperaturas, reduce la condensación y evita que el vaho reaparezca a los pocos minutos, algo frecuente cuando se intenta solucionar el problema solo con aire caliente, pero sin ventilación.