En Colombia, cada vez son miles los conductores que deciden adquirir un automotor, ya sea un carro o una moto y que deben por obligación asumir ciertos gastos para cumplir con la ley. Uno de ellos es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que es una de las pólizas que garantiza la atención de las víctimas en un accidente de tránsito.

Este cobija a todos los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional, amparando daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito, incluye vehículos extranjeros que circulan por el territorio nacional.

El SOAT es un seguro obligatorio para todos los automotores del país. | Foto: 123RF

Es importante tener en cuenta que los asegurados son las personas que resulten lesionadas o con daños corporales en un accidente de tránsito. Además que las coberturas previstas son gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y/o quirúrgicos; incapacidad permanente; fallecimiento, gastos funerarios, entre otros.

Hay un aspecto que pocos conocen respecto a este seguro y es el que concierne a una indemnización de la que pueden ser beneficiarias las víctimas de accidentes.

La ley le ordena al seguro pagarles hasta 180 salarios mínimos mensuales vigentes, que corresponden a $8.541.000 a los conductores que tras el accidente vial terminen afectados por una incapacidad permanente, que pueda ser parcial o total.

Esto es lo que debe saber sobre el seguro. | Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

Es importante tener en cuenta que la incapacidad permanente o parcial se determina cuando una persona pierde su capacidad laboral entre un 5% y un 49%. La incapacidad permanente, por su parte, se da cuando el conductor tenga una pérdida superior al 50%.

¿Cómo pedir la indemnización?

Para solicitar acogerse a esta figura, deberá recolectar documentos que prueben la ocurrencia del incidente, para realizar la reclamación del SOAT.

Entre los requisitos que debe cumplir se encuentra haber sido atendido por el SOAT, haber finalizado su tratamiento médico, tener la historia clínica completa, además de tener el documento FURPEN.

Estos son los requisitos que debe cumplir. | Foto: Foto: Colprensa / El País.