El importante requisito que deben cumplir los mayores de 65 años para renovar su licencia de conducción

La renovación de la licencia de conducción exige el cumplimento de una serie de requisitos que permiten establecer que la persona puede operar un vehículo.

La normativa colombiana señala que para los mayores de 60 años de edad y conduzcan un vehículo particular, la licencia tiene una vigencia de cinco años; mientras que para los que operen un vehículo de servicio público esta tendrá una duración de un año.

Entretanto, para las personas que superen las 80 años la renovación debe hacerse de forma anual, sin importar el tipo de vehículo y el servicio que ofrezcan.

Entre los principales requisitos se establece que, cada vez que se renueve la licencia, se debe contar con el certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, el cual debe tener una vigencia no mayor a 6 meses.

Todas las condiciones y requisitos para renovar la licencia

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, como persona natural. Tener incorporado en el RUNT el Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, este será expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional. Pago del valor del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los puntos de atención de la Ventanilla o a través de PSE si realizaste el trámite virtual). El organismo de tránsito procede a validar en el sistema RUNT que el conductor le fue otorgado un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov) de la Superintendencia de Transporte y que continúa con las mismas condiciones físicas y mentales para conducir, evento en el cual debe registrar la nueva fecha de vigencia.

Este es un examen que debe tener una vigencia no mayor a seis meses. | Foto: Getty Images

Tenga en cuenta:

Si la renovación es de licencia para transporte público se renueva de la siguiente manera:

Conductores menores de 60 años cada tres años.

Conductores mayores de 60 años cada año.

En caso de ser para servicio particular la renovación se hará:

Conductores menores de 60 años cada diez 10 años.

Conductores entre 60 y 80 años cada cinco 5 años.

Conductores mayores de 80 años de edad cada año.

Tarifas del trámite