Suscribirse

Vehículos

El importante requisito que deben cumplir los mayores de 65 años para renovar su licencia de conducción

Este es un examen que debe tener una vigencia no mayor a seis meses.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de noviembre de 2025, 8:41 p. m.
Desde la oficina de licencias del CDAV , Hacen un llamado a la ciudadanía caleña a que se acerquen a renovar las licencias de conducción, Presto que a la fecha solo van 89 mil de las 150 mil que se tenían presupuestadas para el año 2023 y también para que se eviten sanciones en los controles de tránsito por parte de las autoridades.
La renovación de la licencia de conducción exige el cumplimento de una serie de requisitos que permiten establecer que la persona puede operar un vehículo. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

La renovación de la licencia de conducción exige el cumplimento de una serie de requisitos que permiten establecer que la persona puede operar un vehículo.

La normativa colombiana señala que para los mayores de 60 años de edad y conduzcan un vehículo particular, la licencia tiene una vigencia de cinco años; mientras que para los que operen un vehículo de servicio público esta tendrá una duración de un año.

Entretanto, para las personas que superen las 80 años la renovación debe hacerse de forma anual, sin importar el tipo de vehículo y el servicio que ofrezcan.

Entre los principales requisitos se establece que, cada vez que se renueve la licencia, se debe contar con el certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, el cual debe tener una vigencia no mayor a 6 meses.

Contexto: Galán confirmó nueva medida de movilidad para Bogotá: motociclistas, ciclistas y conductores, atentos a nuevo movimiento

Todas las condiciones y requisitos para renovar la licencia

  1. Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, como persona natural.
  2. Tener incorporado en el RUNT el Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, este será expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.
  3. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional.
  4. Pago del valor del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los puntos de atención de la Ventanilla o a través de PSE si realizaste el trámite virtual).
  5. El organismo de tránsito procede a validar en el sistema RUNT que el conductor le fue otorgado un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov) de la Superintendencia de Transporte y que continúa con las mismas condiciones físicas y mentales para conducir, evento en el cual debe registrar la nueva fecha de vigencia.
Illinois avanza hacia una reforma en los requisitos de conducción para adultos mayores
Este es un examen que debe tener una vigencia no mayor a seis meses. | Foto: Getty Images
Contexto: El Tesla más económico que puede comprar en Colombia: qué trae y por qué está más barato que en todo el mundo

Tenga en cuenta:

Si la renovación es de licencia para transporte público se renueva de la siguiente manera:

  • Conductores menores de 60 años cada tres años.
  • Conductores mayores de 60 años cada año.

En caso de ser para servicio particular la renovación se hará:

  • Conductores menores de 60 años cada diez 10 años.
  • Conductores entre 60 y 80 años cada cinco 5 años.
  • Conductores mayores de 80 años de edad cada año.

Tarifas del trámite

  • Automóvil: $ 128.700
  • Motocicleta: $ 222.100

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Lula toma postura en medio de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela

2. El mensaje en inglés de Nicolás Maduro que causó revuelo en redes sociales: “Pueblo de Estados Unidos, escúchenme”

3. Migración Colombia rescató a 17 menores de edad judíos en Antioquia; habrían sido víctimas de trata de personas

4. Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

5. “Panfletos sobre Caracas”: destapan la posible estrategia de Estados Unidos para el día de cumpleaños de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Licencia de conducciónVehículos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.