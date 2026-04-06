Las razones por las que Tránsito le puede quitar la licencia de conducción: ¿Las conoce?

En Colombia, aproximadamente 13.7 millones de ciudadanos poseen una licencia de conducción vigente. Un documento que, más allá de otorgar el derecho a operar un vehículo automotor, también trae consigo una serie de responsabilidades estipuladas en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002).

Los países donde la licencia de conducción colombiana es válida; esto debe hacerse para poder manejar en el extranjero

Dicha norma es la encargada de regular el comportamiento de los actores viales con el fin de mantener el orden y la seguridad en los corredores viales del país.

Además, estipula cuáles son las multas y sanciones a las que se enfrentan los infractores; estas pueden derivar en la suspensión temporal o la cancelación definitiva del documento de conducción. Los agentes de tránsito y las autoridades judiciales son los encargados de aplicar estas medidas según la gravedad de la falta cometida.

Motivos de suspensión

La suspensión implica la pérdida del derecho a conducir por periodos que varían desde meses hasta años. Según la normativa, la reincidencia es uno de los factores determinantes; si un conductor comete dos o más infracciones en un lapso de seis meses, la licencia será suspendida por medio año, término que se duplica ante una nueva falta.

La normativa indica que el conductor debe tener siempre su licencia a la hora de ir al volante. Foto: Getty Images

La conducción bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas representa la causa más recurrente de sanción. Las escalas varían según el grado de alcoholemia detectado: el Grado 0 conlleva un año de suspensión, mientras que el Grado 3 puede inhabilitar al conductor por una década.

Asimismo, la ley contempla la suspensión por incapacidad física o mental certificada, por decisiones judiciales derivadas de delitos viales y por la prestación de servicios de transporte informal en vehículos particulares.

Razones de anulación permanente

La cancelación es la sanción administrativa de mayor severidad. En casos críticos, esta medida impide que el ciudadano solicite un nuevo documento por un periodo de hasta 25 años. Entre los motivos principales se encuentra la reincidencia en la conducción bajo estado de embriaguez y el hecho de ser sorprendido operando un vehículo mientras la licencia se encuentra suspendida.

La cancelación de la licencia también procede si se comprueba que el documento fue obtenido mediante fraude o medios ilegales. De igual forma, las autoridades pueden retirar el derecho a conducir de forma definitiva a quienes causen accidentes con víctimas mortales o heridos de gravedad bajo estados de negligencia extrema o embriaguez.

Retención preventiva

Además de las sanciones anteriores, el Código Nacional de Tránsito faculta a los agentes para realizar la retención física e inmediata del documento en situaciones específicas. Esto ocurre cuando la licencia presenta signos de adulteración, se encuentra vencida o si el titular presenta deudas por multas de tránsito que superen los 30 días de mora tras su imposición. El cumplimiento de estas normas es fundamental para garantizar la fluidez y la seguridad en el sistema de transporte nacional.