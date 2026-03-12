Licencia de conducción gratis para mujeres que vivan en este sector de Bogotá: conozca los requisitos

La Alcaldía Local de San Cristóbal abrió una convocatoria dirigida a mujeres de la localidad interesadas en fortalecer su autonomía económica mediante el acceso a licencias de conducción.

Las mujeres que se inscriban podrán recategorizar sus licencias de conducción. Foto: Getty / Montaje Semana

La iniciativa contará con 80 cupos disponibles y busca brindar herramientas que amplíen las oportunidades laborales de las participantes, por lo que las inscripciones estarán abiertas entre este viernes 13 y sábado 14 de marzo de forma presencial.

Esta estrategia hace parte del compromiso de la administración local por promover el empoderamiento femenino y generar más oportunidades de crecimiento personal y profesional para las mujeres del territorio.

Las inscripciones se realizarán en las siguientes fechas y puntos de atención:

Viernes 13 de marzo

Manzana del Cuidado Juan Rey: 9:00 a. m. — 1:00 p. m.

Manzana del Cuidado del Super CADE 20 de Julio: 11:00 a. m. — 1:30 p. m.

Auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal: 11:00 a. m. — 3:00 p. m.

En total son 80 cupos los que estarán disponibles. Foto: Getty Images

Sábado 14 de marzo

Avenida Primera de Mayo con Carrera 10: 8:00 a. m. — 12:00 m.

Para participar en la convocatoria, las interesadas deberán presentar la siguiente documentación completa:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la postulante.

Ser mujer y encontrarse entre los 18 y 55 años de edad.

Carta de intención.

Recibo de servicio público de gas (vigencia menor a 60 días).

Copia del puntaje del Sisbén categoría A, B o C hasta C8.

Formato de inscripción debidamente diligenciado.

Certificado de residencia en la localidad de San Cristóbal expedido por la Alcaldía Local.

Certificado SIMIT (no mayor a 30 días) que indique estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.

Copia de la licencia de conducción categoría C1.

“Desde la Alcaldía Local seguimos trabajando para generar más oportunidades para las mujeres de nuestra localidad. Esta convocatoria busca fortalecer su autonomía económica y brindar herramientas que les permitan ampliar sus oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida”, destacó el alcalde local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías.

Las inscripciones se recibirán los días 13 y 14 de marzo. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que no habrá subsanación ni recepción de documentos incompletos, por lo que estos se recibirán únicamente el día de la convocatoria y solo se aceptarán los requerimientos que estén completos para garantizar la inscripción.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Local de San Cristóbal continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar de las mujeres de la localidad, promoviendo acciones que contribuyan a su desarrollo económico, social y laboral.