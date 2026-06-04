¿No sabe el momento indicado para comprar un carro nuevo? Así son las señales para identificarlo

Varios colombianos son dueños por mucho tiempo del mismo carro, ya sea por razones económicas, comodidad o porque el vehículo sigue respondiendo de manera eficaz a las necesidades del conductor.

¿Va a hacer un test drive para comprar un carro? Estos son los factores que debe evaluar

Sin embargo, con el pasar de los años, lo que una vez fue una unidad de automotor sumamente capacitada termina presentando fallas y desgastes que indican que el momento ha llegado.

Por eso, varias entidades y marcas del sector establecen qué serie de síntomas son los más comunes para indicar que el conductor comience a reconsiderar comprar un carro nuevo

Las señales a tener en cuenta para hacer un cambio de carro

De acuerdo con Mitsubishi Motors, existen varias formas de identificar el momento exacto para que un conductor tome la decisión de buscar un nuevo vehículo.

Una de ellas es por medio del kilometraje. Un carro que ha tenido un buen uso puede tener una vida de 200.000 km o más. No obstante, en cada uno de estos kilómetros se presentan síntomas de desgaste en el motor, al igual que en otras zonas del vehículo.

Esto provoca que el coche tenga un menor desempeño y un mayor consumo del combustible. Por ende, se recomienda tener el kilometraje y el estado general del vehículo para tomar una decisión.

En cuanto al aspecto de seguridad, si el carro comienza a mostrar ruidos extraños, vibraciones al manejar, emisiones excesivas de humo o fugas de líquidos, son claros índices de que el coche presenta unas fallas. Si los costos de las revisiones son altos, es aconsejable buscar un reemplazo.

Seguridad, desgaste y tecnología: las pistas que revelan cuándo cambiar de carro. Foto: Getty Images

Otra forma de notar que es necesario un cambio son las constantes reparaciones y el mantenimiento. Si un conductor nota que sus viajes al taller son más recurrentes que antes, es un claro índice de que hay que cambiar el carro.

Una señal que también indica esto es si el modelo del vehículo se siente obsoleto frente a las demás unidades. La llegada de carros de nueva generación viene acompañada de sistemas de entretenimiento, tecnologías y asistencias de manejo que brindan una mejor experiencia de conducción.

Tener un modelo que no presenta estas innovaciones, se puede sentir que se está quedando atrás, por lo que dar paso a un nuevo vehículo puede dar a un conductor ese paso para tener mayores herramientas para conducir.

Finalmente, hay que tener en cuenta el estilo de vida que el dueño tiene. En situaciones cuando tiene una familia, si presentó un cambio de trabajo o comenzó a emprender un negocio, es necesario pensar en un cambio de coche que se adapte a las necesidades que tiene el conductor.

Las prioridades van cambiando constantemente en la vida de uno y es importante reconocer lo más beneficioso.