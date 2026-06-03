Tipos de carros: estas son las diferencias entre un hatchback, un SUV y un sedán

Las carrocerías actuales tienen diferentes características en cuanto a su tamaño y espacio. Los modelos se dividen en tres tipos: hatchback, SUV y sedán, que se adaptan a distintas necesidades de movilidad, capacidad de carga y preferencias de conducción.

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A la hora de comprar un vehículo, es importante conocer las necesidades del cliente y el uso que le dará al carro. Cada carrocería ofrece ventajas y desventajas que pueden influir en aspectos como la comodidad, el consumo de combustible, el espacio interior y el desempeño en diferentes tipos de terreno.

Hyundai Perú explicó las diferencias entre los tipos de autos y qué beneficios trae cada uno. El hatchback, por ejemplo, tiene una apariencia compacta, con 3 o 5 puertas y un tamaño pequeño que lo hace ideal para espacios urbanos y facilita su estacionamiento.

El Volkswagen Gol es un ejemplo de hatchback. Foto: Volkswagen

En cuanto a su estructura mecánica, tiene componentes similares al sedán, como los amortiguadores y el motor. Según Hyundai Perú, es una buena opción para autopistas planas largas donde se puede sacar provecho de su velocidad.

Entre sus ventajas está el espacio de carga versátil, la facilidad de maniobra en espacios reducidos, la eficiencia de combustible, el estilo deportivo y la comodidad de los pasajeros.

“Por lo general, los hatchbacks tienden a ser más económicos que otros tipos de vehículos, tanto en términos de precio de compra como de mantenimiento. Son comercialmente demandados idealmente por el beneficio del precio”, agregó la marca.

Por otro lado, los carros tipo sedán son vehículos de 4 puertas que en algunas ocasiones traen un maletero con espacio reducido, dependiendo del modelo. Presentan un diseño formal que separa el compartimiento de pasajeros del baúl.

“Este tipo de autos es conocido por su equilibrio entre espacio, comodidad y practicidad, lo que lo convierte en una opción popular entre familias pequeñas y conductores que buscan un auto versátil y funcional para el uso diario. Además, su atractivo precio lo hace accesible para muchos usuarios”, explicó Hyundai Perú.

Los carros sedán cuentan con 4 puertas y dos filas de asientos. Foto: Chery

Están construidos sobre un chasis monocasco y cuentan con dos filas de asientos, en las que pueden ir hasta cinco personas, de acuerdo con Dodge México. Algunas ventajas de un sedán es que ofrece mayor espacio en el baúl, una conducción estable y comodidad para toda la familia.

Los SUV

SUV significa Sport Utility Vehicle, que en español se traduce como Vehículo Utilitario Deportivo. Es un carro de mayor tamaño y altura, con un diseño robusto y tracción en las 4 ruedas.

Ofrece mayor espacio para pasajeros y carga que los otros dos tipos de vehículo, combinado con características de lujo. La carrocería es elevada, con una posición de manejo más alta y mejor visibilidad, según Volkswagen México.

Los SUV ofrecen mayor tracción en las cuatro ruedas y una carrocería más alta. Foto: Geely

Además, el desempeño dual permite que sean ideales para áreas urbanas y para todo tipo de terrenos. Están diseñados para rutas y zonas difíciles gracias a su resistencia y rendimiento.

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Algunos modelos de SUV traen 3 filas y la capacidad de transportar hasta a 7 pasajeros. Entre sus ventajas está la tecnología de vanguardia y la suavidad de la conducción. Además, son unos de los vehículos más seguros del mercado debido a su robustez y resistencia.