Pago de horas extra para conductores: Gobierno aclaró qué pasará con el salario de transportadores

Los ministerios de Transporte y de Trabajo expidieron una circular conjunta que unifica y aclara las responsabilidades laborales, contractuales y de seguridad social que deben cumplir las empresas de transporte de carga, los propietarios de vehículos y todos los actores que contratan este servicio en el país.

Las condiciones laborales para los transportadores están claras en la legislación vigente. Foto: Hyundai

La medida busca garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y ajustadas a la ley para los conductores que movilizan buena parte de la economía colombiana por carretera, estableciendo con claridad las obligaciones de cada actor dentro de la cadena logística.

La circular recuerda que los conductores vinculados al servicio público de transporte de carga tienen derecho, como mínimo, a un salario que remunere su jornada laboral, al pago de horas extras y recargos nocturnos y festivos, al reconocimiento de sus prestaciones sociales y a la afiliación completa al sistema de seguridad social: salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la dignidad del trabajo en el sector transporte.

“Quienes conducen los vehículos de carga sostienen buena parte de la economía del país. No podemos hablar de competitividad si no garantizamos primero trabajo digno y condiciones seguras. Esta circular no crea nuevas obligaciones, pero sí deja claro que la ley se cumple: salario justo, seguridad social completa, jornadas respetadas y cero tolerancia a la precariedad”, dijo la ministra.

Asimismo, se establece que las empresas deben organizar la operación respetando los límites de la jornada laboral, los tiempos de descanso y las pausas necesarias, teniendo en cuenta que la fatiga y el agotamiento son factores que inciden directamente en los siniestros viales.

De igual manera, se recuerda la obligación de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita identificar y controlar los riesgos asociados a la conducción.

Según el Ministerio de Transporte, esto incluye mantenimiento adecuado de los vehículos, dispositivos de seguridad en buen estado, seguros vigentes y capacitación permanente en normas de tránsito, prevención de riesgos y derechos laborales.

Los camioneros acuden a sus luces para dar indicaciones en la vía. Algunas son para advertir sobre peligros. Foto: Getty Images

Esta decisión va encaminada a fortalecer las condiciones para un trabajo decente, la seguridad vial y una operación logística más responsable, reconociendo que conducir no puede ser sinónimo de informalidad ni de riesgo innecesario.

“Reglas claras y responsabilidades compartidas son la base para proteger la vida en las vías y la dignidad de quienes recorren diariamente las carreteras del país”, concluyó el ministerio de Transporte.