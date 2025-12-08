Suscribirse

Reduzca el consumo de energía del Smart TV en su hogar sin necesidad de desconectarlo en las noches

El uso diario del Smart TV puede ajustarse con simples configuraciones que reducen su consumo.

8 de diciembre de 2025, 11:30 a. m.
El gasto eléctrico del Smart TV puede disminuir notablemente con cambios mínimos en la pantalla.
Fabricantes han revelado opciones internas que permiten ahorrar energía sin desconectar el televisor. | Foto: Getty Images / Canva

Los Smart TV suelen estar entre los electrodomésticos de más uso en el hogar, especialmente en familias con varios integrantes, donde es habitual pasar horas viendo series o películas. Esto hace que muchas personas piensen que el uso frecuente del televisor podría aumentar el valor de la factura de energía.

Una de las recomendaciones más extendidas para reducir el consumo es desconectarlo después de usarlo, debido al llamado “consumo fantasma”, sin embargo, en los últimos meses especialistas han planteado alternativas que permiten mantener el televisor funcionando correctamente sin necesidad de desenchufarlo cada vez que se deja de utilizar.

Ajustes visuales que ayudan a ahorrar

Uno de los cambios más efectivos es modificar el brillo del televisor, pues las pantallas al igual que ocurre en los celulares, consumen menos energía cuando el nivel de brillo es más bajo.

De hecho, en el modo “ECO” que incluyen varios modelos de televisores suelen actuar directamente sobre esta configuración para hacer más eficiente el uso del televisor.

Un ajuste poco conocido en los televisores inteligentes puede convertir cualquier sala de estar en un pequeño cine en casa.
Los modos ecológicos de muchos modelos actúan reduciendo la iluminación del panel para optimizar el uso energético. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando un dispositivo no cuenta con herramientas automáticas para reducir su gasto eléctrico, compañías como Sony recomiendan realizar estos ajustes de forma manual.

“Si tu televisor no dispone de ajuste de ahorro de energía, siempre puedes reducir el brillo y ajustar el contraste manualmente”, señala Sony.

Reducir brillo y contraste permite que el Smart TV requiera menos energía para funcionar, sin alterar de manera significativa la calidad de imagen para el usuario.

Contexto: Un descuido con el Smart TV que, por ahorrar, podría costarle más que toda su información personal

Expertos señalan funciones para configurar

Expertos señalan que una clave para disminuir el gasto energético es revisar las conexiones que permanecen activas en segundo plano.

LG ha advertido que tener encendidas funciones como el WiFi o el Bluetooth cuando no se necesitan contribuye al uso innecesario de energía.

“Activación de funciones innecesarias: mantener activadas funciones como Wi-Fi o Bluetooth cuando no se usan malgastan la energía”, señala LG.

La desactivación de conexiones inalámbricas se posiciona como una medida sencilla para reducir la demanda energética del televisor.
LG ha insistido en que mantener el Wi-Fi o el Bluetooth encendidos sin uso genera un gasto eléctrico innecesario. | Foto: Getty Images

Implementando este tipo de ajustes es posible mantener el Smart TV listo para funcionar sin necesidad de desconectarlo cada noche.

