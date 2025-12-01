Suscribirse

Tecnología

Un descuido con el Smart TV que, por ahorrar, podría costarle más que toda su información personal

Un simple olvido al entregar un Smart TV usado puede abrir la puerta a datos sensibles.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 2:11 a. m.
La búsqueda de ahorro puede derivar en un problema de privacidad si no se borra todo del Smart TV.
Cambiar de televisor sin restablecerlo puede convertir una compra en un riesgo digital. | Foto: Getty Images / Canva

Durante diciembre muchos hogares comienzan la búsqueda de nuevos electrodomésticos, entre los más apetecidos está el Smart TV, que se puede adquirir sin gastar de más escogiendo uno de segunda.

Sin embargo, este hábito puede traer un riesgo inesperado si no se tiene cuidado, ya que podría terminar dejando expuestos datos personales importantes.

Cuando la venta del televisor abre una ventana a la vida digital

Aunque la idea de obtener un ingreso extra antes de comprar un nuevo equipo resulta tentadora, expertos señalan que hay un detalle que suele pasar desapercibido: los televisores inteligentes guardan más datos de los que se cree.

El Smart TV puede tener desde perfiles personalizados hasta direcciones de correo, registros de reproducción y accesos a aplicaciones, el dispositivo puede conservar rastros de la actividad diaria del usuario.

Una TV Box resulta funcional para convertir un televisor normal en un Smart TV.
Esto es lo que debe tener en cuenta antes de comprar un Smart TV de segunda. | Foto: Getty Images

Algunas personas no se detienen a pensar que al entregar su Smart TV sin formatearlo, están facilitando el acceso a otra persona a sus cuentas o incluso a métodos de pago vinculados si en algún momento se realizaron compras desde el equipo.

Lo que parecía un simple trámite puede transformarse en una vulnerabilidad importante.

El paso que muchos olvidan y que marca la diferencia

La solución existe, pero con frecuencia se omite por desconocimiento o afán, los expertos recomiendan realizar un restablecimiento total del dispositivo antes de venderlo, un proceso que borra configuraciones, sesiones abiertas y todo rastro de uso personal.

Este reinicio devuelve el Smart TV a su estado original, impidiendo que su siguiente dueño pueda ver, usar o recuperar información previamente almacenada.

El afán por vender un televisor puede dejar expuestas contraseñas y registros almacenados.
Un descuido puede exponer correos, historiales y accesos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de esta restauración, es conveniente cerrar manualmente todas las cuentas ligadas al televisor y desconectarlo de las redes Wi-Fi guardadas. Aunque parezca un procedimiento menor, representa la barrera definitiva para evitar que un desconocido acceda a datos sensibles que podrían comprometer mucho más que un simple ahorro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estos son los planes de defensa de Maduro ante amenazas de ataques de EE. UU. dentro de Venezuela

2. Ganó nueve títulos con Boca Juniors y sería nuevo jugador de Millonarios

3. Flamengo de Jorge Carrascal está cerca de hacer historia: Copa Libertadores no los sacia

4. Titular de Atlético Nacional no tiene asegurada su continuidad en 2026: “Opción de compra venció”

5. Reconocido actor sufrió una fuerte caída a sus 55 años y perdió la vida: esto fue lo que sucedió

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SmartTvAhorroventa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.