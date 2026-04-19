No es solo Magis TV y Xuper TV: revelan 3 apps para ver streaming gratis que pondrían en riesgo a sus usuarios

Aunque aplicaciones como Magis TV y Xuper TV han generado preocupación debido a posibles riesgos de seguridad, en realidad existen más aplicaciones que ofrecen servicios similares y podrían poner en peligro los datos de los usuarios que los utilizan.

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Aplicaciones seguras para ver películas gratis y sin riesgos en Semana Santa

3 apps además de Magis TV y Xuper TV que también ponen en riesgo al usuario

A pesar de las acciones legales y los bloqueos constantes, existen plataformas con una larga trayectoria en la piratería digital continúan mutando para evadir a las autoridades, entre las más destacadas se encuentran:

Cuevana FMovies Putlocker

Sitios como Cuevana, FMovies y Putlocker continúan adaptándose para sobrevivir. Foto: Oficial de Cuevana

Estas siguen activas mediante el uso de múltiples dominios y aplicaciones móviles descargables. Al igual que sus contrapartes más recientes, estos sitios carecen de cualquier tipo de garantía de seguridad y son utilizados frecuentemente como vehículos para la distribución de software malicioso.

Herramienta para usar Magis TV y Xuper TV está poniendo en peligro a los Smart TV

La trampa de las APK y el espionaje digital

El principal método de infección de estas plataformas es la distribución a través de archivos APK fuera de las tiendas oficiales como Google Play. Al no pasar por los filtros de seguridad de las plataformas legales, estos archivos suelen contener malware o programas espía que se instalan silenciosamente.

Muchas apps se distribuyen fuera de tiendas oficiales mediante archivos APK. Foto: Getty Images

Las investigaciones han revelado que estas aplicaciones solicitan acceso a funciones que no guardan relación con la reproducción de video, tales como:

Micrófono y cámara: Lo que abre la puerta al espionaje directo.

Lo que abre la puerta al espionaje directo. Lista de contactos y ubicación: Permitiendo la recolección de datos sensibles.

Permitiendo la recolección de datos sensibles. Acceso a la red y almacenamiento: Facilitando el robo de archivos o la ejecución de procesos en segundo plano para enviar datos a servidores externos.

Los expertos en ciberseguridad advierten que el acceso a contenido sin pagar suele ser un gancho para realizar negocios lucrativos, el robo de identidad y el fraude. Cuando una plataforma ilegal es bloqueada, rápidamente surgen imitaciones que buscan captar a los usuarios desprevenidos que intentan evadir las suscripciones oficiales