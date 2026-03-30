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¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Aplicaciones seguras para ver películas gratis y sin riesgos en Semana Santa

Frente a los peligros que representan las aplicaciones de origen desconocido, aparecen opciones que buscan brindar una experiencia confiable y segura para los usuarios.

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Redacción Tecnología
30 de marzo de 2026, 2:04 p. m.
Instalar Xuper TV puede exponer a los dispositivos a robos de datos y fallos de funcionamiento.
Instalar Xuper TV puede exponer a los dispositivos a robos de datos y fallos de funcionamiento. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

Durante la Semana Santa, los cambios en la rutina diaria suelen propiciar espacios de encuentro entre familiares y amigos, muchas veces alrededor del televisor. Ante esto, aumenta el interés por encontrar películas y series para disfrutar en los días de descanso, llevando a muchas personas a explorar distintas plataformas digitales en busca de entretenimiento.

En medio de esa búsqueda, algunas aplicaciones no autorizadas han ganado popularidad al ofrecer acceso gratuito a contenidos audiovisuales. Sin embargo, el reciente cierre de varias de estas plataformas en distintos países ha dejado en evidencia las consecuencias y riesgos asociados a su uso.

Existen diversas aplicaciones para ver películas gratis.
Existen diversas aplicaciones para ver películas gratis. Foto: Getty Images/iStockphoto

Expertos advierten que recurrir a servicios piratas podría exponer a los usuarios a múltiples amenazas, como el robo de información personal, la instalación de programas maliciosos y posibles fraudes financieros. Estas prácticas no solo afectan la seguridad de los dispositivos, sino también la privacidad de los datos bancarios.

En este contexto, es importante reforzar los hábitos digitales responsables y optar por alternativas legales. Según expertos de la compañía de ciberseguridad ESET, existen opciones gratuitas y seguras que permiten acceder a contenido de entretenimiento sin poner en riesgo la información ni el funcionamiento de los equipos.

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Tres plataformas seguras y gratuitas

Tras la salida de herramientas como Magis TV y XUPER TV, cobran relevancia otras opciones que ya existían y que son gratuitas, las cuales permiten seguir disfrutando de series, películas y programas sin vulnerar derechos de autor ni poner en riesgo la seguridad del dispositivo.

Entre estas alternativas se destacan tres aplicaciones con catálogos variados y accesibles:

  1. Plex
  2. Runtime
  3. ViX
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La clave está en elegir servicios que cumplan con las normativas de distribución y que protejan la información personal del usuario. Foto: Getty Images

Estas plataformas pueden encontrarse tanto en Google Play Store como en App Store, y ofrecen contenido con buena calidad de imagen sin necesidad de recurrir a descargas externas o enlaces sospechosos. Aunque no incluyen los estrenos más recientes del cine, sí brindan una experiencia confiable, legal y libre de amenazas.

La clave está en elegir servicios que cumplan con las normativas de distribución y que protejan la información personal del usuario. De esta manera, los usuarios evitan sanciones y reducen el riesgo de exposición a software malicioso.