Evite largas filas en peajes durante Semana Santa: así funciona el pago electrónico en Colombia

Durante la temporada de Semana Santa, uno de los periodos de mayor movilidad en Colombia, miles de viajeros se enfrentan a un mismo problema: trancones y largas filas en los peajes. Sin embargo, en los últimos años, una alternativa prometería agilizar los desplazamientos por carretera: el pago electrónico de peajes, una herramienta que permite reducir los tiempos de espera y mejorar la fluidez vehicular.

Según el panorama actual del sector vial, el recaudo electrónico ya está disponible en más del 90% de los peajes del país, dejando en evidencia una rápida adopción desde su puesta en marcha en 2022. No obstante, a pesar de este avance significativo, aún persisten interrogantes entre los conductores sobre la forma en que opera el sistema, sus ventajas y los pasos necesarios para empezar a utilizarlo.

En Colombia existen 180 peajes, 164 se pueden pagar con pago electrónico. Foto: Flypass / Suministrada a El País.

¿Qué es y cómo funciona el pago electrónico de peajes?

El sistema IP/REVL fue diseñado para facilitar el pago electrónico de peajes en Colombia mediante el uso de un dispositivo TAG, el cual puede emplearse en distintas vías del país. Este mecanismo se apoya en tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), permitiendo la comunicación directa entre el vehículo y las estaciones de peaje.

Su funcionamiento se basa en la instalación de este dispositivo en el automóvil o, en algunos casos, en el registro previo de la placa en plataformas autorizadas. De esta manera, cuando el vehículo transita por un carril habilitado, el sistema reconoce automáticamente la información y realiza el cobro sin necesidad de que el conductor se detenga.

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El proceso se lleva a cabo en cuestión de segundos gracias a la combinación de tecnologías como la lectura electrónica y el reconocimiento de matrículas. El valor correspondiente al peaje se descuenta de un saldo previamente recargado por el usuario, eliminando así la necesidad de utilizar dinero en efectivo.

En el país, varias empresas ofrecen este servicio. Entre las más reconocidas se encuentran Gopass y Facilpass, las cuales disponen de diferentes planes tanto para conductores particulares como para empresas, adaptándose a las necesidades de movilidad.

Hay que tener en cuenta que para salir de Bogotá en vehículo particular hay que pagar peaje. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo empezar a usarlo?

Para utilizar el sistema de recaudo electrónico en peajes, los conductores deben iniciar registrándose en una plataforma autorizada. Este proceso implica crear una cuenta personal, ingresar datos básicos y vincular el vehículo que se utilizará en carretera, lo que permite habilitar el servicio de manera formal.

El primer paso consiste en elegir un operador que ofrezca este servicio, evaluando aspectos como la cobertura en las vías, los costos asociados y los beneficios disponibles. Una vez seleccionado el proveedor, el usuario debe registrarse a través de su página web o aplicación móvil, donde diligencia información personal como nombre, documento de identidad, correo electrónico y número de contacto.

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Posteriormente, se realiza la vinculación de la placa del vehículo, e incluso se pueden añadir varios automotores a una misma cuenta. Dependiendo del operador, el siguiente paso puede incluir la solicitud de un dispositivo TAG, el cual se instala en el parabrisas del vehículo.

Este elemento debe activarse correctamente desde la plataforma, aunque en algunos casos el sistema funciona únicamente con el registro de la placa. Además, es necesario recargar saldo mediante medios digitales, ya que de allí se descontará automáticamente el valor de cada peaje.

Finalmente, para hacer uso del servicio, el conductor debe utilizar los carriles exclusivos de pago electrónico en los peajes, donde el cobro se realiza sin detener el vehículo. Lo más recomendable es siempre revisar periódicamente los movimientos y el saldo disponible, así como mantener actualizada la información personal y del vehículo, con el fin de evitar inconvenientes durante los desplazamientos.