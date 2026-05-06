Spotify lanza una función muy esperada, aunque con una limitación: así mejorará la calidad de las descargas

Spotify está trabajando en una nueva opción que permitirá cambiar la calidad del contenido ya descargado a audio sin pérdida, evitando así tener que eliminarlo y volverlo a descargar, como ocurre actualmente.

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La plataforma de streaming lanzó el audio sin pérdida para sus suscriptores Premium en septiembre del año pasado. Este nivel permite disfrutar de la música con mayor fidelidad, al reproducirse en formato FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz, lo que ofrece un sonido más detallado.

Aunque esta fue una de las funciones más esperadas por los usuarios, presenta una limitación importante: el contenido que ya estaba descargado no puede actualizarse automáticamente a esta calidad. En la práctica, esto obliga a los usuarios a borrar y volver a descargar sus canciones o álbumes si desean escucharlos en modo sin pérdida.

Cabe señalar que la aplicación sí ajusta automáticamente la calidad de las descargas entre niveles como baja, normal, alta y muy alta. Sin embargo, este comportamiento no aplica para el audio sin pérdida, lo que complica la experiencia, especialmente para quienes tienen bibliotecas extensas.

La mejora que Spotify prepara para quienes usan audio sin pérdida. Foto: Getty Images

Ahora, la compañía busca solucionar este problema con una función que permitiría actualizar en masa las descargas existentes a la calidad seleccionada. Según reveló el medio Android Authority, tras analizar la versión 9.1.48.148 de la app para Android, se han encontrado referencias en el código interno que apuntan a esta mejora.

En concreto, el código menciona la posibilidad de “actualizar las descargas actuales a la calidad de audio seleccionada”. Aunque no se especifica de forma directa que esté enfocada en el audio sin pérdida, todo indica que esa sería su principal finalidad, dado que los demás niveles ya cuentan con esta opción.

Spotify trabaja en actualizar descargas a audio sin pérdida sin volver a bajarlas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, también se han identificado advertencias relacionadas con el consumo de almacenamiento y datos, señalando que descargar música en calidad sin pérdida podría ocupar una cantidad considerable de espacio en el dispositivo.

Por ahora, esta función sigue en fase de desarrollo y no ha sido implementada para los usuarios. No obstante, se espera que llegue en el futuro como una mejora clave para optimizar la experiencia de descarga y gestión de música dentro de la plataforma.

*Con información de Europa Press.