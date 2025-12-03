Suscribirse

Microsoft Teams anuncia dos importantes novedades para sus usuarios, ¿de qué se trata?

La plataforma de comunicación para organizaciones busca mejorar la experiencia de sus usuarios.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 10:51 p. m.
La IA de Microsoft en Teams permitirá la traducción simultánea en hasta nueve idiomas, mejorando la comunicación global.
Videollamadas por Microsoft Teams | Foto: Getty Images

Microsoft está desarrollando dos nuevas funciones de productividad para su servicio de Teams, con una nueva opción para autocorrección de texto y la posibilidad de ver y responder a la actividad de varios inquilinos sin necesidad de cambiar de cuenta.

La plataforma de comunicación para organizaciones continúa trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios, aumentando la productividad y facilitando la comunicación, en concreto, con nuevas funciones que comenzarán a desplegarse durante los próximos meses de enero y febrero.

Así, entre estas novedades, Microsoft Teams comenzará el año 2026 implementando una nueva función de autocorrección en la redacción de Teams, con la que, al escribir un texto, los usuarios verán corregidas automáticamente las palabras que estén mal escritas, eliminando la necesidad de revisar el texto para encontrar errores.

Contexto: Si recibe esta videollamada mientras trabaja en casa, rechácela rápidamente porque podrían robarle información confidencial

De esta forma lo ha adelantado la compañía a través de la página de Hoja de ruta de Microsoft 365, donde detalla las últimas actualizaciones que están por llegar o se están lanzando para sus aplicaciones de productividad y servicios inteligentes en la nube.

En concreto, esta función de autocorrección, que se identifica con el ID 534487, se ha incluido en el sistema Compose y llegará para la versión de escritorio de Teams y para ordenadores Mac durante el mes de enero, primero como versión preliminar y, posteriormente, se lanzará a todos los usuarios a nivel global.

Empresas y usuarios deberán cambiar a OneNote para Windows ante la inminente ralentización de su versión en Windows 10.
Microsoft. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por otra parte, Microsoft también implementará una nueva función para facilitar la gestión de notificaciones y mensajes de varios inquilinos en Teams, es decir, las instancias dedicadas a una organización específica en la plataforma.

Esta novedad, reconocida con el ID 534490, permitirá a los usuarios ver y responder a la actividad de varios inquilinos sin necesidad de cambiar de cuenta para cada uno de ellos. Es decir, desde una misma cuenta de Teams, se podrá interactuar con distintos inquilinos, clasificar sus notificaciones y responder a todos los chats.

Contexto: Por esta razón no puede hacer videollamadas en WhatsApp: haga este sencillo truco para solucionar el error

Esta opción mejora el flujo de trabajo para, por ejemplo, aquellos usuarios que son miembros o invitados de varios inquilinos o instancias, que podrán responder a los mensajes y participar en los chats grupales de todos ellos desde una misma interfaz.

Microsoft ha detallado en su comunicado que esta nueva función para gestionar la actividad de varias cuentas y organizaciones se lanzará a nivel mundial para la versión de escritorio de Teams en el mes de febrero.

*Con información de Europa Press.

