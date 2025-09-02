Por esta razón no puede hacer videollamadas en WhatsApp: haga este sencillo truco para solucionar el error

Las videollamadas en WhatsApp se han convertido en una de las funciones más valoradas, pues ofrecen una comunicación sencilla, práctica y accesible tanto para conversaciones personales como en entornos laborales. Además, la posibilidad de conectar a varias personas al mismo tiempo evita recurrir a plataformas externas, concentrando todo en una sola aplicación.

No obstante, en algunas ocasiones pueden presentarse fallas o errores que impiden realizar este tipo de llamadas. Aunque en un primer momento resulte preocupante, lo cierto es que la mayoría de estos inconvenientes tienen solución, siempre y cuando se identifique la causa detrás del problema.

De acuerdo con la información disponible en el Centro de Ayuda de WhatsApp, una de las razones más comunes está relacionada con la conexión a internet. Al depender de este servicio, la falta de estabilidad en la red puede ocasionar interrupciones que se reflejan en diferentes señales, como llamadas que permanecen en estado de reconexión, cortes inmediatos al iniciar la comunicación o la imposibilidad de establecer contacto con otra persona.

En algunos caso, WhatsApp puede presentar fallas. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Frente a estas situaciones, la plataforma recomienda seguir una serie de pasos para identificar y resolver los problemas de conexión. Entre ellos, apagar el dispositivo durante 30 segundos antes de volver a encenderlo, o forzar el cierre de la aplicación y abrirla nuevamente. También es fundamental verificar que la conexión wifi o de datos móviles sea lo suficientemente estable para soportar las videollamadas.

En el caso de quienes utilizan la aplicación en computador, se aconseja revisar el funcionamiento del micrófono, la cámara y los altavoces, configurándolos desde el panel de sonido del equipo y asegurándose de que ninguna otra aplicación esté ocupando estos dispositivos. Asimismo, es preferible evitar el uso de cámaras o sistemas de audio virtuales que puedan interferir.

Otro aspecto importante es comprobar que los permisos de la aplicación estén habilitados correctamente y, si es necesario, desactivarlos y reactivarlos. De igual manera, tanto el sistema operativo como el dispositivo deben ser compatibles con la versión de la app, la cual conviene mantener siempre actualizada.

Las videollamadas, tanto individuales como grupales, ahora ofrecen una mejor resolución de vídeo. | Foto: Getty Images

Las medidas de ahorro de batería y la conexión Bluetooth también pueden afectar el desempeño de las videollamadas, por lo que se recomienda desactivarlas en caso de fallas. Finalmente, los ajustes de seguridad del router y del firewall deben permitir el acceso a los puertos UDP y TCP 3478, 3480 y 3484, tal como explican los especialistas.