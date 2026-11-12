FBI expuso el millonario engaño de hackers de Corea del Norte: hasta los expertos pueden caer

El uso de videollamadas falsas, grabaciones de personas conocidas y videos creados con inteligencia artificial encendió las alertas de las autoridades estadounidenses. El FBI identificó una campaña de engaño que habría permitido a hackers norcoreanos robar más de 400 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos 18 meses.

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La operación, denominada FaceStealer, no se limita a atacar a quienes tienen activos digitales. También busca comprometer los equipos y las cuentas de personas que participan en el desarrollo y mantenimiento de programas de código abierto, una actividad que podría facilitar nuevos ataques informáticos.

“La campaña de ingeniería social de Corea del Norte, conocida como “FaceStealer”, que utiliza tecnología de superinteligencia, tuvo como objetivo a los poseedores de criptomonedas y a las personas que trabajan en la cadena de suministro de código abierto”, comentó el FBI.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades anunciaron la incautación de la infraestructura en la nube utilizada en esta campaña, como parte de las medidas para interrumpir las actividades de los responsables.

Así funciona el engaño detrás de las videollamadas

El método comienza con una invitación a una reunión virtual que aparentemente proviene de alguien conocido por la víctima. Para conseguirlo, los atacantes utilizan cuentas que previamente han robado y desde las cuales envían los enlaces.

Una vez dentro de la videollamada, los delincuentes reproducen grabaciones de personas que la víctima reconoce. También recurren a videos falsos creados con inteligencia artificial, en los que aparecen figuras conocidas e influyentes del sector de las criptomonedas.

La campaña FaceStealer recurre a identidades suplantadas para ganarse la confianza de usuarios de criptomonedas. Foto: Getty Images

El director de operaciones de la División Cibernética del FBI, Brett Leatherman, explicó que los responsables han empleado estas estrategias para atacar a personas de esos sectores. “Los ciberdelincuentes norcoreanos han utilizado el esquema FaceStealer para atacar agresivamente a personas en los sectores de criptomonedas y Web3 mediante tácticas engañosas de ingeniería social, lo que ha resultado en el robo de más de 400 millones de dólares en los últimos 18 meses”, señaló.

El engaño continúa cuando los atacantes simulan un problema técnico durante la reunión. Por ejemplo, aseguran que no pueden escuchar a la otra persona y le ofrecen un enlace para solucionar el supuesto inconveniente. Al ingresar, la víctima instala sin saberlo un programa malicioso que permite a los hackers acceder a su computador.

El FBI advierte que incluso usuarios experimentados pueden caer

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, advirtió que esta modalidad puede engañar incluso a personas con conocimientos informáticos y experiencia en seguridad.

“El programa FaceStealer de Corea del Norte es un esquema de ingeniería social altamente efectivo, capaz de engañar incluso al usuario de computadoras más experimentado y consciente de la seguridad”, afirmó.

El funcionario también explicó que los delincuentes aprovechan la confianza que existe entre las personas y las herramientas utilizadas para comunicarse. “Explota nuestra confianza en las plataformas de videoconferencia omnipresentes y en nuestras valiosas relaciones personales”, agregó.

El FBI advirtió que ni siquiera los usuarios con experiencia informática están a salvo de esta modalidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

El alcance de la operación también preocupa por sus posibles consecuencias en el desarrollo de programas informáticos. Los atacantes han buscado acceder a las cuentas de quienes mantienen software de código abierto, con el propósito de aprovechar esos permisos para comprometer otros sistemas.

Como parte de la investigación, el FBI incautó más de 900 videos de cámaras web de víctimas y habilitó un portal con información y recomendaciones para evitar estos engaños.

La campaña FaceStealer es independiente del robo de más de 6.000 millones de dólares a Binance, atribuido por el FBI a otro grupo de hackers norcoreanos identificado como TraderTraitor.