Plenarias del Congreso intentan aprobar el Presupuesto 2027 antes de concluir fecha límite

A solo dos días de concluir la fecha límite establecida por norma, para que el presupuesto general de la Nación del próximo año esté totalmente aprobado y con la conciliación entre Senado y Cámara, si así se necesitara (si los textos que apruebe cada célula llegaran a ser distintos), el trámite en las plenarias parece estar empantanado.

En la Cámara de Representantes aún están evacuando los impedimentos de decenas de congresistas que se declaran con algún conflicto de intereses para votar la carta financiera del próximo año, mientras que en el Senado intentan dar la palabra a las voces que piden intervenir.

Con ello, el debate en sí, que tiene como fin aprobar el articulado, empieza a demorarse, a medida que corre el reloj y el proyecto de ley va quedando contra las cuerdas.

No hay que olvidar que, de no concluir el trámite en el Legislativo, la propuesta financiera para el próximo año tendrá que ser emitida por decreto, desde el Ejecutivo, lo que no solo borraría todos los ajustes introducidos en las comisiones económicas conjuntas, que estudiaron a fondo el proyecto de ley y le hicieron ajustes pertinentes, entre ellos, el de incluir recursos para atender las necesidades planteadas por el terremoto del 10 de agosto.

La otra alternativa que queda, de extenderse más la etapa dedicada a otros

*Noticia en desarrollo…