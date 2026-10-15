Aprobación del Presupuesto 2027, con el tiempo en contra y la oposición pidiendo aplazar el debate

Una proposición de aplazamiento del debate al presupuesto 2027, el proyecto de ley definitivo para que el Gobierno de Colombia pueda poner en marcha la primera parte del programa propuesto por Abelardo De La Espriella, demoró la discusión.

Entre esa petición, radicada por varios congresistas del Pacto Histórico, partido que hace oposición a la actual administración, así como un largo listado de impedimentos, han ocupado toda la mañana de este jueves 15 de octubre en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Fernando Arias, uno de los firmantes de la proposición de aplazamiento, argumentó que la solicitud obedece a que no tienen a la mano el informe regionalizado, con las asignaciones para cada región, actualizado.

La proposición —que pondría aún más contra las cuerdas el proyecto de presupuesto, pues debe ser votado en plenarias y con un margen para que haya conciliación si los dos textos (el de Senado y el de la Cámara) fueran aprobados con diferencias (artículos nuevos o cambios aplicados en alguna de las dos células del Congreso)— finalmente fue votada y negada.

Así, continúa la jornada en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde avanza el segundo y último debate del Presupuesto 2027, aforado en 635 billones de pesos, tras lo que el Ministerio de Hacienda llamó “sinceramiento de las cuentas”.

De no cumplir los tiempos previstos en la normatividad, el proyecto legislativo tendría que ser expedido por decreto, como ya ocurrió una vez en el pasado gobierno.