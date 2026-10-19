Precio del dólar sigue débil en Colombia; la moneda cierra más barata la jornada

El dólar estadounidense terminó la jornada del 19 de octubre en Colombia con una cotización de $3.157, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar más barato este 19 de octubre; la moneda empieza la semana en caída

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.174.

La sesión comenzó con el dólar en $3.170. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.178 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.148. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.156.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 845,4 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 652 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

La economía china creció ligeramente más de lo previsto en el tercer trimestre y se mantuvo en camino de alcanzar su meta anual, según datos oficiales divulgados el lunes.

El producto interno bruto se expandió 4,5% interanual entre julio y septiembre, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra superó levemente la proyección de la AFP de 4,4%, basada en una consulta a economistas, y se mantiene en la parte baja de la meta oficial para 2026, de 4,5 a 5%.

El tanto, el comercio minorista creció 1,1% interanual en septiembre, su ritmo más acelerado en seis meses, indicó la ONE.

La cifra supera la proyección de la agencia financiera Bloomberg, de 0,5% de crecimiento, y es una señal positiva para las autoridades que enfrentan un persistente declive en el consumo local.

*Con información de AFP.