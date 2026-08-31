Congresista Simón Molina lanza en vivo acusación contra el gobierno del expresidente Petro: “Son demasiadas cosas”

Ante la Fiscalía General de la Nación, el representante Simón Molina denunció al exministro de Hacienda, Germán Ávila, por presuntas irregularidades en el Presupuesto de 2027.

Para el congresista, se trató de un “presupuesto de mentiras” el que radicó en su momento el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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“Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe, ni con cifras maquilladas. Le pido a la Fiscalía que identifique si se configuró una gran operación criminal para encubrir malos manejos financieros y económicos del país durante el gobierno de Gustavo Petro. Que el exministro Ávila responda”, manifestó Ávila a través de su cuenta en X.

Ahora, en El Debate de SEMANA, el congresista Simón Molina dijo que el gobierno del expresidente Gustavo Petro no puede decir que el presupuesto que radicó en su momento ante el Congreso lo hizo de manera técnica, dado que, según el representante, omitieron mucha información para la elaboración de este.

“Yo insisto en un tema. Nosotros tenemos acá que determinar algo. Lo que hizo el gobierno anterior cuando presentó el presupuesto fue: incompetencia o fue dolo y criminalidad. Porque una de las dos cosas fue la que pasó. No puede ser que sigan diciendo que el presupuesto se elaboró de forma técnica y bien hecha, cuando omitieron tanta información. Es que son demasiadas cosas”, dijo Molina en El Debate de SEMANA.

El congresista también destacó que, cuando se profundiza la revisión de dicho presupuesto del gobierno del expresidente Petro, se encuentran cada vez más irregularidades.

“Cuando uno profundiza y revisa, entonces que no incluyeron la plata de la salud, de las pensiones, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), de los pagos a los subsidios de los servicios públicos”, manifestó puntualmente Molina.

En tal sentido, el representante a la Cámara dijo en El Debate que, además del exministro Ávila, quienes deben responder ante la Fiscalía son aquellos exfuncionarios que en su momento firmaron dicho presupuesto.

“Creo que tiene que responder, en principio, el exministro de Hacienda, pero además todos los exfuncionarios que firmaron y presentaron el proyecto de presupuesto ante el Congreso. Absolutamente todos. Porque eso va revisado por el ministro, los viceministros, por algunos directores y asesores. Y yo creo que todos esos tienen que ser responsables frente a esa situación que pasó y que ojalá la Fiscalía los investigue y determine si hay culpables. Lo único que queremos siempre en Colombia es que se haga justicia y que no queden en la impunidad estos asuntos que son tan graves para el país”, señaló Molina en El Debate de SEMANA.