Abelardo De La Espriella ya definió la fecha para posesionar a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral: será en Barranquilla

El presidente Abelardo De La Espriella programó la fecha para la posesión de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), nueve en total.

SEMANA confirmó que la ceremonia protocolaria será este martes, 1.° de septiembre, en la sede presidencial del Tigre en Barranquilla.

Algunos magistrados viajarán desde Bogotá y unos más desde otras ciudades donde permanecen descansando con sus familias.

Hasta el momento, los nueve togados no se han reunido. Han buscado unos primeros encuentros, pero no lo han conseguido.

Después de la posesión se trasladarán a Bogotá, ocuparán sus oficinas y a renglón seguido empezará la puja por la presidencia del CNE.

Varios nombres están sonando para la presidencia del CNE, entre ellos, Antonio José Parra, de Salvación Nacional, el partido que avaló a De La Espriella. No obstante, el escenario no está tan fácil para él.

Parra no estuvo entre los magistrados más votados por el Congreso en la elección del pasado 25 de agosto.

El CNE tiene varios chicharrones, entre ellos, el pago de la reposición de votos de las pasadas campañas a la Presidencia.

Ya se le reconoció el pago a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.