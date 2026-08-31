Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, sigue en el blanco de la polémica por el proceso judicial que enfrenta, las polémicas que rodean su gestión y las alertas de presunta corrupción que ha elevado Federico Gutiérrez ante Estados Unidos.

Él escribió en X: “La justicia anuló la imputación de Aguas Vivas por un ‘pequeño error de la Fiscalía’”. La decisión no está en firme, pues el distrito apeló la decisión y sigue en cuestión.

Exclusivo: Federico Gutiérrez le solicitará a la justicia de Estados Unidos que estudie pedir en extradición a Daniel Quintero y sus aliados

Quintero continuó diciendo: “El que firmó el contrato era Fico y no yo. En el proceso se demostró que me habían violado el debido proceso para condenarme sin pruebas”.

Para el exmandatario, se trataría de una persecución política: “Un cartel de maleantes que usan la justicia, bots y medios para perseguir a quienes denunciamos su corrupción”.

Trino de Daniel Quintero compartido el 31 de agosto de 2026. Foto: Tomado de la cuenta de X de Daniel Quintero.

De acuerdo con su teoría, en el caso de Aguas Vivas, ahora seguiría un posible proceso contra Gutiérrez, argumento que desmienten desde la Alcaldía de Medellín.