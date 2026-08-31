María Fernanda Cabal sorprendió a José Manuel Restrepo en su cumpleaños con este mensaje

Este lunes, 31 de agosto, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, está de cumpleaños. Y quien no pasó por alto este día tan especial para el funcionario fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

A través de X, Cabal compartió una imagen junto a un mensaje en el que dijo: “¡Feliz cumpleaños al vicepresidente, Jose Manuel Restrepo! Que Dios le dé sabiduría y lo acompañe en la enorme responsabilidad de trabajar por nuestro país. ¡Un abrazo, @jrestrp!”.

También en X, Restrepo agradeció a su equipo de trabajo por la sorpresa que le preparó por su cumpleaños.