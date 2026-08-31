María Fernanda Cabal sorprendió a José Manuel Restrepo en su cumpleaños con este mensaje

Este lunes, 31 de agosto, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, está de cumpleaños. Y quien no pasó por alto este día tan especial para el funcionario fue la exsenadora María Fernanda Cabal.
A través de X, Cabal compartió una imagen junto a un mensaje en el que dijo: “¡Feliz cumpleaños al vicepresidente, Jose Manuel Restrepo! Que Dios le dé sabiduría y lo acompañe en la enorme responsabilidad de trabajar por nuestro país. ¡Un abrazo, @jrestrp!”.
¡Feliz cumpleaños al Vicepresidente, Jose Manuel Restrepo! Qué Dios le dé sabiduría y lo acompañe en la enorme responsabilidad de trabajar por nuestro país. ¡Un abrazo, @jrestrp. 🇨🇴🎂 pic.twitter.com/nDp5LdzyNE— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 31, 2026
También en X, Restrepo agradeció a su equipo de trabajo por la sorpresa que le preparó por su cumpleaños.
Muchas gracias a mi equipo de trabajo por esta sorpresa en mi cumpleaños.— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 31, 2026
Hoy celebro un año más de vida sirviéndole a mi país como Vicepresidente y muy honrado de hacerlo junto a excelentes profesionales y personas.
¡Gracias a todos y a trabajar! pic.twitter.com/i57g4dn84u