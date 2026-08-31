Puntadas de libertad: la historia de quienes confeccionan ropa en cárceles y que quizás usted usa sin saberlo

Durante 13 años, máquinas de coser, rollos de tela y prendas de vestir han formado parte de una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades para personas privadas de la libertad en Antioquia. Se trata de Puntadas de Libertad, un programa social de Así Sea Jeans que ha permitido confeccionar más de dos millones de prendas en ocho centros penitenciarios del departamento.

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Jeans, camisetas, pantalones y otras piezas son elaboradas por personas que, además de aprender un oficio, encuentran en el trabajo una posibilidad para generar ingresos, fortalecer sus capacidades y prepararse para su regreso a la sociedad.

La iniciativa comenzó en 2013, cuando Adriana Duque, gerente general de Así Sea Jeans, ingresó por primera vez a la cárcel de máxima seguridad de Pedregal. Aquella visita cambió su percepción sobre las personas privadas de la libertad y terminó convirtiéndose en el punto de partida del proyecto.

La confección también hace parte de la historia familiar de Duque, su padre, un agricultor del Oriente antioqueño que tuvo que abandonar sus tierras en medio de la violencia, encontró en esta actividad una forma de sostener a su familia. Con los años, la empresa también apoyó a mujeres cabeza de hogar de barrios periféricos de Medellín mediante la entrega de máquinas de coser para que pudieran trabajar desde sus viviendas.

Adriana Duque, gerente general de Así Sea Jeans. Foto: Cortesía para SEMANA

Después de realizar brigadas de salud y jornadas de aseo en las cárceles, Duque se preguntó qué ocurriría si, además de entregar ayudas, se generaban oportunidades para que los internos aprendieran un oficio. De esta manera nació la idea de llevar los talleres de Así Sea Jeans a los centros penitenciarios.

Actualmente, alrededor de 320 personas trabajan en ocho talleres penitenciarios de Antioquia, mientras que más de 8.000 han pasado por el programa. Allí se desarrollan procesos de confección de índigo, tejido de punto y tejido plano, además de actividades de terminación como remachado, marquillado, planchado, empaque y control de calidad.

La metodología se resume en tres conceptos: ser, saber y hacer. Primero se busca recuperar la confianza y la dignidad; después se desarrolla la formación necesaria para aprender el oficio y, finalmente, los participantes llevan esos conocimientos a la práctica.

Integrantes de Puntadas de libertad. Foto: Cortesía para SEMANA

Los talleres cuentan con maquinaria de alta tecnología y acompañamiento durante la producción. El programa se desarrolla bajo condiciones laborales acordes con la normatividad y los lineamientos establecidos para este tipo de procesos, mientras que parte de las utilidades de Así Sea Jeans se destina a mantener y ampliar la iniciativa.

El impacto también se refleja en las historias de quienes han participado. Cristian, por ejemplo, llegó al programa siendo joven, después de haber estado vinculado a grupos delincuenciales. Tras recibir su primer pago, contó que era la primera vez que podía enviar dinero a su hija producto de su propio trabajo.

En otro caso, un hombre de 49 años aseguró que el taller era el primer empleo que había tenido en su vida y que no quería volver a tomar un arma, sino continuar trabajando con una máquina de coser.

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Por otro lado, algunos participantes que cumplieron sus condenas tuvieron la oportunidad de vincularse laboralmente a Así Sea Jeans, poniendo en práctica las habilidades adquiridas durante su permanencia en el programa.

Las más de dos millones de prendas confeccionadas representan algo más que una cifra de producción. Detrás de cada una hay personas que encontraron en el trabajo una oportunidad para aprender, generar ingresos y reconstruir sus proyectos de vida. Mientras las prendas salen de las cárceles y llegan a tiendas y hogares, quienes las elaboraron buscan que ese oficio también les permita recuperar, puntada a puntada, su propia libertad.