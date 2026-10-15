Juanita Kremer presenta ‘Supernova: el poder de la comunicación’, un libro sobre el arte de conectar con los demás

En una época marcada por los mensajes instantáneos, las redes sociales y las videollamadas, aprender a comunicarse de manera efectiva se ha convertido en un desafío cotidiano. Bajo esa premisa, la periodista y estratega de comunicación Juanita Kremer presenta Supernova. El poder de la comunicación, una publicación del sello Grijalbo, de Penguin Random House, que busca transformar la manera en que las personas se relacionan.

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El libro, lanzado en octubre de 2026, recoge los aprendizajes de más de 25 años de trayectoria profesional y cerca de cinco mil entrevistas realizadas por la autora. A partir de esa experiencia, Kremer plantea que comunicarse va mucho más allá de hablar: también implica escuchar, interpretar gestos, comprender las emociones y reconocer la importancia de los silencios.

La obra combina vivencias personales, casos reales y referencias a la psicología, la historia y la neurociencia para abordar situaciones comunes en el entorno laboral, familiar y sentimental.

Entre sus principales temas están el lenguaje corporal, el manejo de conversaciones difíciles, la escucha activa y los retos de mantener relaciones humanas en medio de la hiperconectividad. Además, propone estrategias para afrontar desacuerdos sin convertirlos en una competencia y para identificar cuándo es necesario dejar las pantallas y hablar cara a cara.

Con esta publicación, Kremer invita a revisar hábitos de comunicación que suelen pasar inadvertidos y a fortalecer los vínculos personales y profesionales. La autora utiliza la metáfora de una supernova para explicar cómo una conversación consciente puede abrir nuevas oportunidades y transformar las relaciones.