“Las bodas siempre huelen a flores muertas, aunque no se trate de un olor evidente ni de putrefacción, sino de algo mucho más sutil: ese perfume dulce en exceso, el polen exhausto y la respiración forzada de pétalos que fueron cortados demasiado pronto. El amor funciona igual. Yo estaba sentada en la mesa catorce, lo suficientemente lejos de la principal para no importar, pero lo bastante cerca para observar todo a mi alrededor, oculta bajo una pava color marfil que me protegía medio rostro de manera intencional, un camuflaje perfecto que se completaba con un vestido en tono pastel casi invisible, unos lentes apenas ahumados y la absoluta decisión de no llamar la atención. La protección siempre es discreta. La elegancia es el mejor disfraz.

Isabella Santodomingo compartió dardo por advertencia que había hecho Bolívar si Abelardo De La Espriella ganaba: “¿Alguna duda?"

A mi alrededor, cinco mujeres mayores suspiraban por Adrián Beltrán de la Vega y Rivas III, quien estaba sentado a mi izquierda, atractivo de esa manera ofensiva en que algunos hombres nacen ya convencidos de que el mundo les debe atención. Español, de apellido compuesto, herencia rimbombante, modales de internado caro y un aire de linaje que probablemente ya no significaba nada, pero que él llevaba como si aún fuera moneda de cambio. Traje impecable. Reloj que gritaba riqueza generacional. Pupilas un poco más abiertas de lo decoroso. Una copa de más, o cinco. Sonrisa calibrada para irradiar confianza.

—Es un encanto —dijo una señora con collar de perlas gruesas—. Tan educado.

—Y muy exitoso —añadió otra—. De los pocos jóvenes que todavía respetan el matrimonio.

Yo asentí. Siempre asiento, aunque no esté de acuerdo. Adrián me hablaba a mí, aunque fingía incluirlas.

—¿Y a ti? —murmuró, bajando la voz, inclinándose más de la cuenta—. ¿También te parezco un encanto?

Sonrió con esa seguridad gastada de hombre que ha escuchado demasiadas veces que es irresistible.

—Depende de la luz —respondí.

No entendió. Los más convencidos nunca entienden.

El jardín estaba iluminado con guirnaldas cálidas que simulaban intimidad, el aire olía a gardenias y a champaña fría, y la boda era en un hotel de costa —de esos lugares cerca de Playa del Carmen donde todo está diseñado para parecer eterno durante ocho horas—, mientras una banda de cuerdas tocaba versiones sofisticadas de canciones que nadie escuchaba.

Adrián volvió a inclinarse hacia mí, ahora con ese descaro viscoso que a ciertos hombres les da el alcohol.

—¿Qué piensas del matrimonio, Sofía? —lo dijo como si ese fuera realmente mi nombre y no Karla, el que reservo para lo real.

—Creo en los contratos —respondí con una sonrisa leve.

Ellas rieron, y él me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario, como si ya se creyera dueño de mi atención solo porque yo todavía no lo había puesto en su lugar.

En la mesa principal, Tomás Larrea brillaba, un heredero hotelero, viejo dinero, seguridad heredada; el tipo de hombre que no necesita esforzarse para saberse deseado, de esos que uno imagina inmunes a la humillación y al ridículo, como si la vida jamás fuera a atreverse a tocarles la puerta con malas noticias. Lucía, la novia, irradiaba una felicidad casi perfecta con su vestido de encaje francés, cintura mínima y una sonrisa ligeramente rígida, pulida por años, la de quien sabe exactamente cómo debe verse la felicidad. Nadie nota esas cosas cuando hay música. Pero yo sí. Y Adrián se inclinó otra vez, esta con menos precisión y más necesidad.

—Necesito ir al baño —dijo, secándose apenas el sudor de la sien con el dorso de la mano—. Demasiados brindis.

Deslicé algo pequeño en su palma con naturalidad.

—Toma. Tal vez esto te ayude a estabilizarte —murmuré.

Él lo miró sin mirar, y por un instante se le encendieron los ojos con una gratitud casi infantil. Debió pensar que era justo lo que necesitaba para volver a sentirse invencible.

—¿Eres un ángel o una mala influencia?

—Depende del día.

Isabella Santodomingo debuta como autora de Thriller con 'Karma'. Foto: Cortesía para SEMANA

Sonrió, me rozó la mano con una reverencia casi ridícula y se levantó. Caminó con esa confianza vacilante de quien jamás ha pagado consecuencias reales. Lo que él no sabía —y lo que nadie en la mesa podía sospechar— era que aquello no era lo que creía.

No me gusta improvisar. Mi padre solía decir que uno podía equivocarse en la vida, incluso amar mal, pero que nunca tenía derecho a traicionar; si alguna vez se cruzaba una línea, lo mínimo era hacerse cargo sin arrastrar a nadie más. Yo no heredé su paciencia, pero sí algo peor: la incapacidad de mirar hacia otro lado. En el baño de mármol oscuro, Adrián se miró al espejo. Tenía los ojos vidriosos, la piel apenas brillante de sudor y el cuello de la camisa un poco rendido por el calor y el exceso. Así que se acomodó la corbata con una solemnidad casi tierna, abrió el envoltorio, aspiró el polvo y se miró otra vez.

—Más guapo y me fundo —se dijo, con una media sonrisa.

No notaría nada al principio. La dosis simplemente me ayudaba a acelerar el ajuste y lo demás lo hacía él solo. Con hombres como Adrián, siempre empieza por el mismo lugar: donde más les duele. La certeza. Yo no hago esto por placer ni tampoco por dinero. El dinero ayuda a pagar cuentas, terapeutas ajenos y vestidos discretos, pero no es la causa. La causa es otra: un músculo moral que no aprendió a relajarse nunca, una especie de alergia a la cobardía sentimental. Hay gente que tolera los engaños porque «así es la vida», pero yo no. Hay cosas que no se me resbalan y hay personas que se salen con la suya porque nadie les deja sentir el peso exacto de lo que hicieron. Yo sí.

En el jardín comenzaban a servir el primer tiempo, ceviche de róbalo servido en copas de cristal, cuando Tomás se puso de pie. Golpeó su copa con un cuchillo. El sonido del vidrio cortó la conversación como una línea limpia.

—Mi amor —susurró Lucía, riendo con fastidio—, deja que coman.

Tomás la miró con una ternura perfectamente ensayada.

—Solo un momento.

Silencio.

—Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Y a la familia de Lucía por la luna de miel que organizaron en las Maldivas. Un paraíso al que, lamentablemente, Lucía no podrá acompañarme.

Hubo risas cortas. Confundidas. Y Lucía frunció el ceño.

—Tomás...

Él alzó una mano.

—Les tengo una sorpresa. Por favor, miren debajo de sus sillas.

Ciento treinta personas se inclinaron al mismo tiempo y el sonido del papel fotográfico fue casi simultáneo. Eran ecografías que mostraban una silueta diminuta, apenas insinuada en grises. Hubo suspiros, aplausos espontáneos; una señora lloró. Y Tomás esperó.

—No me feliciten —dijo finalmente—. El bebé que viene en camino no es mío.

El jardín dejó de respirar. Una copa cayó al suelo, alguien dijo «Dios mío» y la madre de Lucía se sentó abruptamente. Fue entonces cuando Adrián apareció. Venía del baño con el cabello húmedo, las pupilas dilatadas, la piel demasiado reluciente, el cuello ligeramente descompuesto y esa dificultad apenas perceptible de quien todavía cree que camina derecho. Se detuvo apenas cruzando el umbral del jardín, como si algo en el aire se hubiera vuelto denso. Pero no era el aire: era la dosis que acababa de aspirar haciendo efecto.

Tomás lo miró directamente.

—Tenías razón —dijo con serenidad quirúrgica—. Siempre sospechaste, debí escucharte.

El murmullo creció.

—Adrián Beltrán: mi mejor amigo, mi padrino de boda, el hombre que me advirtió que Lucía podía ser muchas cosas… pero honesta no era una de ellas.

Las mujeres de mi mesa seguían sonriendo, confundidas, todavía convencidas de que todo era una broma fina. Y Tomás dio un paso al frente.

—Y si Adrián sabe tanto sobre Lucía… si fue él quien sembró la duda… si fue él quien me advirtió una y otra vez… es porque el bebé que viene en camino es suyo.

Felicitaciones.

Isabella Santodomingo se despacha en SEMANA contra los poderosos: esta es su mordaz crítica a Gustavo Petro

Silencio absoluto. No hubo confesión. No hubo gritos. No hizo falta. Adrián intentó avanzar. Su rodilla falló: parálisis parcial. Desorientación leve. La dignidad es lo primero que se pierde. Lucía lo miraba como si el idioma hubiera dejado de existir. El padre de ella sudaba. La madre temblaba. Y las señoras de mi mesa dejaron de sonreír.

Hay traiciones que se cometen en privado y hay traiciones que merecen luz. Yo me levanté y aplaudí una sola vez; fue un gesto limpio. Medido. Tomás me miró. No preguntó quién era yo porque sabía, y la mirada fue breve: «Gracias», dijo sin decirlo, y así lo entendí.

El Ajuste acababa de empezar… La boda siguió, en teoría, pero en la práctica fue otra cosa: un derrumbe colectivo. Todos caminaban despacio, hablando en voz baja, como si el escándalo fuera una porcelana delicada que pudiera romperse con un mal gesto. Por orden de Tomás, la música no se detuvo, y eso fue lo más siniestro: que siguiera sonando música mientras la dignidad se desangraba en público.

Lucía no gritó. No lloró. No corrió, se quedó quieta, de pie, con esa compostura que solo tienen las mujeres entrenadas para sobrevivir a cualquier circunstancia: juntas, funerales, divorcios, cócteles. Tomás, en cambio, no levantó la voz ni necesitaba hacerlo, porque el privilegio tiene esa ventaja, no necesita dramatizar para ganar; un minuto después ya estaba en la pista, bailando con una mujer de su familia, como si acabara de esquivar una bala y no pensara desperdiciar la música. Yo me senté otra vez, y las señoras de mi mesa me miraron como si acabaran de descubrir que los ángeles existen, buenos y malos. Porque Lucifer también era uno de ellos.

Adrián, en la distancia, seguía inmóvil mientras la dosis hacía su trabajo con paciencia y ya no le estaba quitando la razón, le estaba desordenando el centro de gravedad. Le hice una seña leve a uno de los meseros y él entendió, ya que entre la compasión y el morbo la gente siempre colabora. Me levanté sin prisa, como quien va al tocador. Porque las mujeres inteligentes no huyen, se retiran.

En el estacionamiento, el valet me trajo el coche y, cuando abrí la puerta del copiloto, Adrián ya estaba ahí. Esta vez la vergüenza no tuvo piernas propias y alguien se apiadó de él al verlo en un estado tan lamentable que decidió ayudarle a subir. Tenía la mirada acuosa, la piel húmeda y la boca más floja. Un hombre que intenta sostener su imagen con lo poco que le queda de orgullo.

—Oye —dijo, con la voz pastosa—, gracias por rescatarme.

Pobrecito, me creía su salvadora.

—Sácame de aquí —balbuceó.

—Ponte el cinturón —le dije.

—¿Qué?

—Ponte. El. Cinturón.

Obedeció. Y eso fue lo primero que lo asustó: no mi tono, sino su obediencia. Arranqué y en la carretera hacia Tulum, la noche tenía el mismo brillo artificial de las bodas: luces aquí y allá, estrellas que nadie mira y anuncios prometiendo felicidad a cuotas. Puse música, una canción vieja de esas que hablan de traición con voz dulce, como si la desilusión fuera una cortesía: Julieta Venegas, «Me voy». No por nostalgia. Por precisión.

'Karma': La nueva novela de Isabella Santodomingo. Foto: Cortesía de SEMANA.

Adrián respiraba mal. Cabeceó, abrió los ojos y volvió a cabecear. Su mente hacía lo que hace el cuerpo cuando sabe que va a perder: negocia. Su cuerpo empezaba a rendirse antes que su ego.

—Mira, yo… yo no…

—No hables —lo corté—. “Yo no” es la frase favorita de los culpables.

Él intentó reírse, pero le salió un sonido extraño.

—Tomás es un exagerado —murmuró—. Esto se arregla…

—¿Se arregla? —dije, sin mirarlo—. Qué cosa tan masculina de decir.

¿Cómo arreglaste acostarte con la mujer de tu mejor amigo?

Silencio.

—No fue así.

—¿No? Entonces explícame. Te escucho.

Tragó saliva. Y miró por la ventana.

—Ella… estaba mal. Yo la ayudé.

—Claro —dije—. Y en el proceso te caíste dentro de ella y la embarazaste por accidente.

Intentó reírse. Pero no pudo.

—Yo no quería hacerle daño a Tomás.

—Pero se lo hiciste.

Silencio otra vez.

—Dilo.

—No...

—Dilo.

Respiró hondo, como si decirlo fuera peor que hacerlo.

—Me equivoqué.

—No —respondí—. Tú elegiste.

Eso lo desarmó más que cualquier otra cosa porque los hombres como Adrián siempre creen que el mundo les hace cosas, nunca que ellos las provocan. No dijo nada más; respiraba con dificultad y la ketamina hacía su efecto.

—¿A dónde vamos? —preguntó.

No le contesté porque hay momentos en los que el silencio no es ausencia: es sentencia.

No sé cuánto manejamos, pero la carretera se volvió más oscura, las luces más escasas y la música más baja; en algún punto el mar empezó a olerse antes de verse: sal, algas, esa humedad densa que se mete en la ropa y te recuerda que el mundo existía antes de tus dramas. Llegamos a una playa sin nombre, o con demasiados. Una de esas que algún influencer descubre, etiqueta como «secreta» y prostituye comercialmente hasta volverla paisaje de fondo para gente que no sabe apreciar el mar si no sale bien en video.

Estacioné. Y Adrián me miró con la torpeza instintiva del miedo, como quien apenas empieza a entender. Abrí la guantera y saqué un par de guantes negros, una linterna pequeña, un rollo de cinta gris de embalar y bridas plásticas limpias, nuevas. Nada de eso mata. Pero todo eso anuncia. También saqué una jeringa en su empaque. Y Adrián la miró con esa lentitud de quien comprende demasiado tarde.

—No me vas a matar.

—No lo sé aún —respondí.

Y esta vez sí entendió. O peor: sintió.

—Bájate —dije.

Él no se movió. Así que yo me puse los guantes y ese gesto bastó.

—Por favor… —dijo, con la voz ya rota, sin saber todavía quién era yo, pero entendiendo por fin que no estaba a salvo—. Te pago lo que quieras...

Sonreí de lado, breve, casi divertida. Y le acerqué la jeringa apenas, sin tocarlo.

—Bájate —repetí.

Tardó porque sus piernas no respondían. Pero al final salió, tambaleante, intentando mantener la dignidad como quien sostiene una servilleta de papel en una tormenta, mientras la brisa levantaba arena y le pegaba en el rostro.

—No… no me vas a matar —dijo otra vez. Pero ya no sonaba seguro; sonaba esperanzado.

No respondí. Abrí el maletero, saqué una pala y la dejé caer sobre la arena. El sonido fue seco, definitivo. Y Adrián miraba la pala como si fuera un animal. La miró, me miró, y por primera vez no había duda, solo miedo.

Isabella Santodomingo reveló preocupación por su salud y cómo podría afectar su trabajo: “Estoy batallando”

—Oye… —dijo suplicante, sin atreverse siquiera a adivinar si sabía o no mi verdadero nombre, pero sabiendo que ya no estaba a salvo—. Por favor… Te pago el doble de lo que te hayan pagado, el triple, lo que quieras...

La brisa levantó arena entre los dos.

—Cava —dije.

Y esta vez, cuando me miró, por fin creyó que podía desaparecer ahí mismo".