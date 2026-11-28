ARCADIA: Tras diez años ante el público y una vida inmersa en la música, la actuación y el arte, ¿cómo describe el acto físico y espiritual de cantar?

POMME: Para mí, cantar es como un masaje para el cerebro y el cuerpo. Desde que era niña me ha hecho muchísimo bien, ha sido sumamente tranquilizador y siempre he adorado hacerlo. Ha sido un refugio natural. De hecho, canto todo el tiempo en mi vida diaria, y aunque sea mi trabajo, tiene un impacto muy positivo en mi salud mental y en mi cuerpo. Siento de verdad que es como hacerme un automasaje.

En 2024, Pomme cantó ‘Ma Meilleure Ennemie’ con Stromae, canción que supera los 430 millones de streams y la hizo global. Pero ella se para en su propia ley.

ARCADIA: Esa voz sonó en Bogotá en junio, en el Teatro Colsubsidio. ¿La altura le afectó? ¿Cómo la acogieron ciudad y público?

POMME: Era mi segundo concierto en Bogotá, pues hace dos años había ofrecido una presentación hermosa. En aquel momento me sorprendió muchísimo ver que había tanta gente en Colombia que escuchaba mi música y me emocionó profundamente verla en mi concierto. Esta vez regresé a un teatro más grande para la última fecha de mi gira latinoamericana. Lamentablemente, venía enferma de México, donde algo que comí me cayó mal (como les ocurre a tantos extranjeros blanquitos). Recuerdo que la sala era preciosa y que pensé todo el rato: “Ojalá todo salga bien”. Guardo un recuerdo bellísimo de esa noche y algo nostálgico porque era el cierre de la gira tras siete conciertos en diez días. Al regresar a Francia, todo parecía un sueño, porque pasó muy rápido. Esta vez casi no pude recorrer Bogotá. En mi visita anterior, había visitado el museo del pintor de las mujeres voluminosas (Fernando Botero), comí en un restaurante delicioso, caminé y fui al mercado. En esta ocasión, llegué el día del concierto y partí muy temprano a la mañana siguiente. Fue todo muy apresurado, pero conservo un recuerdo fantástico, a pesar de la maluquera.

Claire Isabelle Geo Pommet, nacida en Lyon, el 2 de agosto de 1996, conocida como Pomme, es una cantante, compositora, música y actriz francesa. Foto: Nicola Delorme

Contestataria, talentosísima, libre, Hayley Williams y su voz fueron fuerzas generacionales en Bogotá

ARCADIA: Qué debemos saber sobre La Forteresse, su quinto álbum, que se vincula fuerte con su faceta actoral...

POMME: Durante 2024 y 2025 trabajé en la película Peau d’homme (Piel de hombre, se estrenará en enero en Francia), una adaptación de una historieta muy exitosa en 2020. Interpreto al personaje principal: una princesa de la Edad Media próxima a casarse con un príncipe que, dado el contexto, ella no elige. Pero su madrina le revela que en su familia las mujeres pueden ‘vestir una piel de hombre’ y transformarse en hombres para infiltrarse en el mundo masculino. Así que ella acude a conocer a su futuro marido bajo apariencia de hombre y descubre que él se enamora de esa piel de hombre (un actor masculino encarna a mi personaje en su versión masculina). Atónita, entiende que su marido es gay.

Pomme hizo dialogar su música en 'la forteresse' con el papel protagónico que interpretó en la adaptación cinematográfica de la historieta 'Peau d'Homme', a estrenarse en enero en Francia. Foto: Glénat

Es una película cómica que toca temas de vigencia actual como cuestiones de género, de orientación sexual y vivencia queer. La producción se inspiró notablemente en el arte y los cuadros de la Edad Media. Por mi parte, investigué a fondo la iconografía medieval y la figura del bufón de la corte. Fue algo sumamente inspirador, y dado que solo dos semanas después del rodaje ya pensaba en el álbum, ambos proyectos se comunicaron. Mi personaje y la atmósfera de la película permearon la propuesta visual del disco y su sonido. Incorporé flautas en el álbum, un instrumento que difícilmente se me habría ocurrido utilizar de no haber rodado esa película justo antes.

ARCADIA: Ese proceso separa este disco de 14 pistas de sus obras anteriores, pero no es el único; hay muchos hitos aquí…

Para la forteresse, se inspiró en la imaginería medieval, en la fábula y en elementos fantásticos para tejer una historia que sirviera de puente entre las canciones.

ARCADIA: Ese proceso separa este disco de 14 pistas de sus obras anteriores, pero no es el único; hay muchos hitos aquí…

POMME: Es la primera vez que trabajo de forma independiente: ahora soy mi propio sello discográfico. Cuento con una distribuidora para mi música, pero no pertenezco a una disquera tradicional. Yo misma produje y realicé todo el álbum en solitario, con una libertad absoluta en la que nadie me impuso sus opiniones ni tuve que justificar decisiones artísticas. Eso fue increíble.

Por otro lado, la gran diferencia conceptual radica en que no partí con una idea preconcebida, pues la mayoría de las canciones fueron compuestas hace tiempo; algunas en 2022 o 2023. Al terminar la filmación, me senté en el computador pensando en componer material nuevo, pero descubrí que tenía unos 80 temas. Tomé todas esas canciones y me inspiré en la imaginería medieval, en la fábula y en elementos fantásticos para tejer una historia que sirviera de puente entre temas nacidos entre 2022 y 2026; es la primera vez que escribo un relato que acompaña formalmente a un álbum. Eso representó una novedad total, junto con la independencia y la influencia de mi personaje cinematográfico. Y en el plano vocal también hay cambios: utilizo un registro sumamente grave en varios pasajes, explorando zonas de mi voz que en el pasado solía sustituir por tonos agudos.

Su paso más reciente por Colombia, en el Teatro Colsubsidio, la vio cerrar una gira flash, de diez 10 y siete conciertos en el continente, en junio de 2026. Foto: Nicola Delorme

“Hay un romance con lo que hace la gente negra, no con lo que vive”: Dawer x Damper lanza ‘Obra Negra’

ARCADIA: Sobre las letras, parece haber en cada tema cuatro o cinco versos que resuenan con fuerza. Si tuviera que destacar algunas frases de este disco, ¿cuáles escogería?

POMME: Me gusta mucho un verso de la canción Catherine que dice: “Defenderás a tus amigos hasta la tumba. ¿Te defenderán ellos a ti cuando el cielo esté oscuro?”. En lumière bleue me gusta este pasaje: “Grandes robots se matan entre sí, es por nuestra culpa”. Y tal vez destacaría estos versos de ça fait 10 ans: “Hace diez años que te olvido. Jamás sabrás quién soy. No me ves envejecer. Sin violencia y sin odio, no necesito sufrir para convertirme en mí misma”. Me gustan mucho.

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

'la forteresse' (2026) tiene 14 pistas en las que Pomme nos da mucho de su voz aguda, pero también incursiona en tonos más graves. Otro hermoso disco más de la artista francesa. Foto: Nicola Delorme

ARCADIA: En Francia se sienten las movilizaciones estudiantiles; en Canadá también hay agite. ¿Cómo interpreta esta coyuntura y cómo impacta su música?

POMME: Mi música nace al margen de la política, lo cual considero valioso porque es de los pocos espacios donde intento desconectarme del estado del mundo. Siento que mi música hará bien a los demás y me hará bien a mí si permanece en un lugar protegido. En mis canciones no hablo de coyuntura política, sino de mi experiencia vital. Desde luego, al ser una vivencia de mujer queer, encierra inevitablemente una dimensión política.

Mi música hará bien a los demás y me hará bien a mí si permanece en un lugar protegido. En mis canciones no hablo de coyuntura política, sino de mi experiencia vital. Desde luego, al ser una vivencia de mujer queer, encierra inevitablemente una dimensión política.

Ahora bien, en mi vida cotidiana, en redes sociales, en mis conciertos y en los medios de comunicación sí hablo activamente de política. En Francia, las manifestaciones son de enorme relevancia histórica: estudiantes, profesores, funcionarios y quienes permiten que el país funcione y se eduque intentan manifestar demandas fundamentales sin ser debidamente escuchados. Me parece imprescindible que esa voz se haga oír. Además, nos acercamos a las elecciones presidenciales. Francia está amenazada por un partido de extrema derecha que nunca había sido así de poderoso, marcando cerca del 30 por ciento en las encuestas, una cifra inédita y aterradora para muchísimas personas. Resulta indispensable que la ciudadanía salga a las calles y exija sus derechos porque no sabemos qué traiga el futuro.

La extrema derecha fundamenta sus posturas en una jerarquización de derechos basada en el origen, la religión o la orientación sexual, una situación muy peligrosa para el país. Aunque no soy política, cuento con exposición mediática y la aprovecho para defender estos valores.

No me veo guardando silencio: intento concientizar a mi comunidad y a la gente a la que llego a través de los medios sobre los peligros del fascismo y de la extrema derecha, y lo que esto significaría para mí como mujer queer y para amistades que carecen de la nacionalidad francesa. La extrema derecha fundamenta sus posturas en una jerarquización de derechos basada en el origen, la religión o la orientación sexual, una situación muy peligrosa para el país. Aunque no soy política, cuento con exposición mediática y la aprovecho para defender estos valores. Y como me preguntan al respecto, yo respondo.

ARCADIA: Retomando la esfera artística: si tuviera que seleccionar tres piezas musicales para enviar en una cápsula espacial al futuro o a otras civilizaciones, ¿cuáles escogería?

POMME: Escogería La Solitude de Barbara, Mystery of Love de Sufjan Stevens y Paparazzi de Lady Gaga.

ARCADIA: ¿Y de su autoría?

POMME: De mis canciones elegiría soleil soleil, tal vez seule dans la foule del nuevo álbum, y también On brûlera.

ARCADIA: En seule dans la foule, ¿hay una colaboración con otra persona o esa voz tan grave es la suya?

POMME: Soy yo. Es mi propia voz tratada con un efecto, manifestada como una suerte de alter ego o personalidad alterna que habita en mí.

ARCADIA: Invite a los lectores de Revista Arcadia a escuchar su nuevo álbum y adentrarse en su propuesta musical…

POMME: Para la gente de la Revista Arcadia, por favor, escuchen mi nuevo álbum, la forteresse. Creo que es muy bueno, muy calmado, y en él puse mucho de mí. ¡Espero que les guste mucho!