Bogotá se prepara para recibir uno de los encuentros musicales más esperados por los amantes de la salsa. Los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre, el parque Simón Bolívar será escenario de la edición número 27 de Salsa al Parque 2026, un festival de entrada gratuita que reunirá a reconocidos exponentes del género provenientes de Colombia y otros países.

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La programación contará con 15 agrupaciones y artistas, distribuidos entre cinco representantes distritales, cinco nacionales y cinco internacionales. Entre los nombres más destacados aparecen Alfredo de la Fe, Willy García, Roberto Blades, Orquesta Aragón, La 33 y David Zahan, quienes pondrán a bailar al público durante dos jornadas.

El evento, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), busca celebrar la tradición salsera y, al mismo tiempo, mostrar las nuevas propuestas musicales que mantienen vivo este género. Desde su creación en 1997, el festival se ha convertido en una de las citas culturales más importantes de Bogotá.

Para esta edición, el encuentro tendrá como eje el intercambio entre distintas generaciones de músicos, reconociendo el legado de quienes han construido la historia de la salsa y el trabajo de los artistas que actualmente exploran nuevos sonidos.

La jornada del sábado comenzará a las 2:00 de la tarde con Kaona Orquesta, agrupación distrital. Posteriormente, a las 2:55 p. m., llegará Manyoma Brothers, de Cali. A las 4:05 p. m. será el turno de Cris en la Salsa Band y, una hora después, se presentará Alfredo de la Fe, de Cuba.

La programación continuará con Kabala Ensamble a las 6:10 p. m., Los Satélites de Venezuela a las 7:10 p. m. y Roberto Blades, de Panamá, quien cerrará la jornada a las 8:30 p. m.

El domingo las actividades comenzarán al mediodía con una Rueda de Casino a cargo de Ilé Danza. Media hora después se presentará la Orquesta Aragón, de Cuba. También estarán The Big Jhonny, La 33, La Eterna, El Turco Perro, David Zahan, Hermán Olivera y Willy García, encargado del cierre musical a las 8:10 p. m.

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La cita será en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, ubicada en la calle 63 con carrera 60. Es importante tener presente que el ingreso está permitido exclusivamente a mayores de 18 años y se solicitará documento de identidad en los accesos. Así, los asistentes podrán disfrutar de dos días de música y baile sin pagar entrada.