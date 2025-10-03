CULTURA
Los artistas que estarán en ‘Salsa al Parque’ este 3 y 4 de octubre; y las recomendaciones que deberá tener en cuenta
Un escenario reunir a los amantes de la cultura salsera y los que quieran vivir una experiencia única.
Festival Salsa al Parque 2025 es un espacio que no solo busca reunir a un público salsero, sino también a todos aquellos que quieran vivir una experiencia que conecta la salsa, la gastronomía, la literatura y el cine.
Este evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar, allí los asistentes podrán disfrutar de la presentación musical de artistas distritales, nacionales e internacionales.
Sábado 4 de octubre
Estos son los horarios y las agrupaciones que se presentarán el primer día del festival según la página oficial.
- 12:00 pm: Rueda de casino
- 12:20 pm: Bellacoson
- 1:05 pm: Luna Llena Salsa Band
- 1:50 pm: Sonido 70
- 2:55 pm: La Suprema Corte
- 4:10 pm: Yuri Buenaventura
- 5:25 pm: El Pantera
- 6:25 pm: Manolito Simonet y su Trabuco (Cuba)
- 7:40 pm: Frankie Vásquez (Puerto Rico)
- 8:55 pm: Porfi Balboa y sus adolescentes (Venezuela)
Domingo 5 de octubre
Para el segundo día habrá otros invitados y empezará a la misma hora que el día sábado.
- 12:00 pm: Rueda de casino
- 12:20 pm: Orquesta Candombé
- 1:05 pm: Marea Brava
- 1:50 pm: Alejandro Rincón y La Saloma
- 2:35 pm: Luis Felipe Gonzales (Venezuela)
- 3:50 pm: Estrellas de Buena Vista (Cuba)
- 5:05 pm: Edy Martínez & Privilegio Latino
- 6:05 pm: Mickey Taveras (República Dominicana)
- 7:20 pm: Grupo Galé
- 8:35 pm: Sonora Ponceña (Puerto Rico)
Recomendaciones a tener en cuenta
Aunque la entrada será gratuita, solo se le permitirá el ingreso a mayores de edad y las personas en condición de discapacidad visual o motora también podrán acceder por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco.
Según la página oficial del festival, los dos días se cerrará la calzada sur de la calle 63 entre carrera 68 y transversal 60 desde las 9 a.m. hasta las 11 p.m. Para quienes decidan llegar en vehículo propio podrán hacer uso de los parqueaderos de servicio público ubicados en la Bolera El Salitre, la Biblioteca Virgilio Barco, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque Salitre Mágico, con consulta previa de tarifas y horarios.
El ingreso será por los puntos habilitados y al ser de entrada libre no es necesario portar una manilla ni ningún elemento que lo validen.
No está permitido el ingreso al parque de bicicletas, patinetas o patines. Y tampoco vestir camisetas de equipos de fútbol, sustancias psicoactivas, mercancía no oficial, cámaras profesionales o drones, ni bebidas alcohólicas externas, estas podrán ser compradas al interior en las zonas autorizadas.