Tras 13 años de persistencia en la escena independiente, la cantautora colombiana Kiara de la Ossa llevará los sonidos del río Magdalena al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027. Oriunda de San Pablo, en el sur de Bolívar, y forjada artísticamente en Barrancabermeja, la artista consiguió su cupo en la competencia folclórica tras tres intentos de postulación. Su proyecto musical reivindica la identidad del Magdalena Medio a través de la cultura ribereña.

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Con su tema Soy ribereña, canción que forma parte de su producción discográfica Desde la orilla, De la Ossa representará a Colombia en la Quinta Vergara apostando por una propuesta que entrelaza la tambora, la cumbia y la herencia afroindígena.

En conversación con SEMANA, la intérprete habló sobre el largo camino hacia este escenario internacional, los retos de abrirse paso como mujer en la industria y la importancia de honrar la memoria sonora de su territorio.

La cantautora Kiara de la Ossa representará a Colombia en la competencia folclórica de Viña del Mar 2027 con Soy ribereña, una canción que exalta la identidad del río Magdalena y hace parte de su álbum Desde la orilla. Foto: Kiara de la Ossa

SEMANA: ¿Cómo fue el camino para llegar al Festival de Viña del Mar con Soy ribereña?

K. O.: Para que uno pueda postular una canción de música de identidad, una canción folclórica para ser elegido y representar a tu país, ellos no eligen a todos los países de Latinoamérica, sino que eligen entre seis a ocho países y seleccionan como las mejores canciones.

Yo ya me había estado presentando anteriormente en dos ocasiones, pero nada, no había quedado seleccionada. Yo vi que María Mulata en el 2007 ganó en Viña del Mar y fue donde yo supe de ese festival y dije: “Wow, qué maravilla, algún día yo quiero estar allá”. Me presenté al año siguiente, superambiciosa yo; apenas estaba empezando con mi carrera. Me volví a presentar tres añitos después y tampoco pasé.

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Pero este año, cuando vi la convocatoria, dije: “Ay, voy a postular a ver qué pasa”. Y pasamos; esta vez sí fue, la tercera fue la vencida. Así es la forma en la que uno puede llegar a Viña.

SEMANA: ¿De qué trata Soy ribereña y qué representa para la identidad del país?

K. O.: Para mí el hecho de que haya ganado esta canción o que esta canción haya sido la elegida para ir a Viña es superespecial y superimportante y me emociona demasiado porque el río Magdalena es el río más largo de Colombia, es esa arteria fluvial de nuestro país. Llegar a un escenario como Viña, donde voy con una canción que habla de esas historias que merecen ser contadas y cantadas como lo es Soy ribereña, que habla de la gente del río, cómo somos y qué nos gusta, es algo muy significativo.

En Barrancabermeja, en todas las riberas del Magdalena Medio, la gente decía como que: “No, nosotros somos costeños de agua dulce” o “ustedes son costeños de agua dulce” —bueno, realmente ha venido cambiando mucho también con todo este proceso y veo que la gente se ha apropiado más del término ribereño—. Y yo decía: “Pero si es que nosotros no estamos al lado del mar, nosotros estamos al lado del río Magdalena”. Entonces dije: “No, pues voy a hacer una canción que diga: yo no soy costeña, soy ribereña”.

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La cantautora Kiara de la Ossa representará a Colombia en la competencia folclórica de Viña del Mar 2027 con Soy ribereña, una canción que exalta la identidad del río Magdalena y hace parte de su álbum Desde la orilla. Foto: Kiara de la Ossa

Tengo mucha familia que es de la costa, mi papá era barranquillero, entonces tengo mucha raíz costeña, pero no somos costeños, somos ribereños porque nacimos a las orillas del río Magdalena, que es agua dulce, que no es agua salada ni es el océano, sino agua dulce; un río que conecta todo un país, un río que tiene su propia identidad, su propia historia, sus propias luchas, sus propios sonidos y sabores.

Es esto lo que hablamos y exponemos en la canción Soy ribereña: que comemos bocachico, que nos gusta bailar tambora, que las mujeres de mi ribera son fuertes, guerreras, resilientes y que la música que hago es porque se la heredé a mis ancestros, y qué mejor forma de honrarlos.

La cantautora Kiara de la Ossa representará a Colombia en la competencia folclórica de Viña del Mar 2027 con Soy ribereña, una canción que exalta la identidad del río Magdalena y hace parte de su álbum Desde la orilla. Foto: Kiara de la Ossa

SEMANA: ¿Qué significa abrirse paso como mujer en la industria musical?

K. O.: A mí, primero, me encanta ser mujer. Y segundo, creo que la música o el arte —no solo la música, sino el arte en general— es una herramienta, una forma en que las mujeres artistas logramos expresar, decir y honrar aquello por lo que a veces y muchas veces hemos callado, o que la sociedad juzga.

Para mí, ser una artista mujer es poder fortalecer e inspirar también a otras mujeres a hacer arte. Porque esto no es una vaina de ahora o que yo lo logré ahorita de un día para otro; yo llevo 13 años dándole a esto, dudando y frustrándome un montón también cuando no pasa nada.

Entonces creo que es una forma de inspirar, de enseñar que sí se puede, aunque al inicio para mí fue muy duro como mujer artista. Tener que ganarme una validación, una credibilidad dentro de un gremio en el que he estado rodeada casi siempre por muchos hombres, no fue fácil.

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Tuve que hacer mucho, demostrar mucho para que me pudieran creer y me pudieran validar como artista. Para mí, de verdad, ser mujer en el arte es ser una berraca, es ser una mujer fuerte, es poder inspirar y abrir caminos para otras mujeres que, al igual que yo, tienen muchísimos sueños por los cuales trabajan.

La cantautora Kiara de la Ossa representará a Colombia en la competencia folclórica de Viña del Mar 2027 con Soy ribereña, una canción que exalta la identidad del río Magdalena y hace parte de su álbum Desde la orilla. Foto: Kiara de la Ossa

SEMANA: ¿Cuál es su mensaje para las nuevas generaciones de artistas que le apuestan al folclore y al territorio?

K. O.: Primero hay que creer en lo que uno tiene. Si Dios te da la posibilidad de soñarlo, es porque puedes lograrlo; entonces hay que creer en uno incluso cuando no esté pasando nada, trabajar mucho y hacer música propia, porque los maestros ya hicieron sus canciones.

Creo que nuestro folclore es el resultado de esos sonidos del blanco, del indígena y del afro, y hace parte de nuestra historia. Si cantamos y conocemos nuestra historia, sabemos cómo construir el futuro que queremos, no solamente a través del arte, sino como sociedad.

Con esta música honramos a nuestros ancestros, quienes en esos años trabajaban y se esforzaban por hacer música, por dejar un legado y un registro de cómo era nuestro baile, cómo eran nuestros sonidos, cómo festejábamos y cómo vivíamos nuestros dolores a través de la música.

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Es honrar a Totó la Momposina, honrar a Petrona, honrar al Joe, honrar a todas esas personas que expresaron y mostraron eso que somos a través de sus músicas con tanto orgullo. De manera general, que crean en su proceso, que trabajen con disciplina, que cuando uno hace las cosas con amor, algo pasa; pasan cosas maravillosas.

La cantautora Kiara de la Ossa representará a Colombia en la competencia folclórica de Viña del Mar 2027 con Soy ribereña, una canción que exalta la identidad del río Magdalena y hace parte de su álbum Desde la orilla. Foto: Kiara de la Ossa

SEMANA: ¿Cómo se llama su nuevo álbum y cuál es su concepto?

K. O.: Recibimos esta noticia en el proceso del lanzamiento de mi nuevo álbum musical que se llama Desde la Orilla, con esos sonidos que hablan de las historias de la gente que habita las orillas del río Magdalena: de resiliencia, del amor, del perdón, del sabor de la gente, de la calidez que hay allí, de su historia, de su fortaleza, de sus dolores también y de cómo, a pesar de todas esas tristezas y alegrías, la gente baila y canta porque esa es la forma de gestionar todas esas realidades. Se llama Desde la Orilla porque desde la orilla de la ribera del Magdalena nacen esos ritmos que van a conectar con otras orillas, como en esta ocasión que vamos a ir a conectar con la orilla de Viña del Mar.

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De este álbum ya hemos hecho dos entregas: El orgullo, que es una champeta ribereña donde hago una colaboración con Yaki, y Sabor de mi río, que es una cumbia que habla de que la esencia de la vida no es la riqueza material, sino todos esos momentos que podemos vivir y disfrutar, lo que podamos aportar a los que nos rodean y disfrutar de este instante tan pequeño que tenemos.

SEMANA: ¿Cuántas canciones tiene el disco, cuándo sale completo y con quién más colaboró?

K. O.: El álbum tiene seis canciones. Ya realizamos estas dos entregas; ahorita en noviembre vamos a lanzar. ¿Cuál es tu lío? Y el otro año, por ahí a finales de enero, vamos a estar realizando la entrega total del álbum, donde van a encontrar también otra colaboración con la maestra Ena Jiménez de Las Hijas de Doña Diana.