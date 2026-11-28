Bogotá prende los motores del baile este sábado, 28 de noviembre, con el inicio de Salsa al Parque 2026.

El parque Simón Bolívar abre sus puertas de manera gratuita para recibir a siete agrupaciones en su primera jornada, encabezada por figuras internacionales como Alfredo de la Fe y Roberto Blades, en una cita organizada por Idartes que promete poner a gozar a los capitalinos.

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La capital colombiana vuelve a convertirse en el epicentro del género tropical con la edición número 27 de uno de los eventos culturales más esperados del año. Durante todo el fin de semana —28 y 29 de noviembre—, Idartes reunirá en un mismo escenario a 15 agrupaciones: cinco distritales, cinco nacionales y cinco internacionales.

La entrada es totalmente gratuita, aunque cuenta con una restricción: el ingreso está permitido exclusivamente para mayores de 18 años con documento de identidad en mano.

Para quienes planean asistir desde temprano a la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, la organización confirmó que las puertas se abrirán a partir de las 12:30 p. m., mientras que la música en vivo arrancará a las 2:00 p. m.

De acuerdo con la programación divulgada por Idartes, este es el orden de las presentaciones para la jornada inaugural:

2:00 p. m. – Kaona Orquesta (distrital).

– Kaona Orquesta (distrital). 2:55 p. m. – Manyoma Brothers (Cali).

– Manyoma Brothers (Cali). 4:05 p. m. – Cris en la Salsa Band (distrital).

– Cris en la Salsa Band (distrital). 5:00 p. m. – Alfredo de la Fe (Cuba).

– Alfredo de la Fe (Cuba). 6:10 p. m. – Kabala Ensamble (Distrital).

– Kabala Ensamble (Distrital). 7:10 p. m. – Los Satélites (Venezuela).

– Los Satélites (Venezuela). 8:30 p. m. – Roberto Blades (Panamá).

El cartel del primer día equilibra la historia viva de la salsa con las nuevas apuestas sonoras. Por el lado internacional, destaca el violinista cubano Alfredo de la Fe, un músico clave en la historia del género tras su paso por agrupaciones legendarias como la Fania All-Stars y la Típica 73.

Junto a él, el cierre de la noche estará a cargo del cantante panameño Roberto Blades, hermano menor de Rubén Blades, recordado en Colombia por éxitos radiales como Ya no regreso contigo y Lágrimas. A ellos se suma la agrupación venezolana Los Satélites, con décadas de trayectoria en el circuito caribeño.

La cuota nacional del sábado corre por cuenta de los caleños Manyoma Brothers, herederos de una de las dinastías musicales más reconocidas del Valle del Cauca, mientras que Bogotá estará representada por Kaona Orquesta, Cris en la Salsa Band y Kabala Ensamble.

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Creado en 1997, Salsa al Parque nació con el objetivo de abrir espacios de circulación para los músicos locales y acercar el género al público bogotano sin barreras económicas.

Para esta edición número 27, que continuará el domingo, 29 de noviembre, con invitados como la Orquesta Aragón, Willy García, La 33, David Zahan y La Eterna, el festival mantiene su espíritu de encuentro ciudadano.

Para los salseros que no puedan desplazarse hasta el parque Simón Bolívar o prefieran disfrutar del espectáculo desde casa, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que ambas jornadas contarán con transmisión en directo a través de la señal abierta de Canal Capital, así como por medio de las plataformas digitales y redes sociales oficiales del festival.