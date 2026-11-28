Nanpa Básico y Luis Alfonso sorprendieron a sus seguidores con Se te hizo tarde, una colaboración que mezcla el rap latino con la música popular colombiana. El sencillo, disponible en plataformas digitales, marca el primer encuentro musical entre los dos artistas y combina sus distintas raíces.

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La canción reúne la esencia urbana y las letras introspectivas de Nanpa con las influencias de ranchera de Luis Alfonso. El tema inicia con cuerdas y trompetas tradicionales y luego incorpora una base de rap cuando aparece la voz de Nanpa. La producción cambia de ritmo para dar espacio a la identidad de cada intérprete.

Más allá de la mezcla musical, Se te hizo tarde cuenta una historia de desamor y oportunidades perdidas.

La letra retrata una relación que llega al límite después de varias promesas incumplidas y de dar por sentado el cariño de la otra persona. Las voces de ambos artistas transmiten ese momento en el que se agota la paciencia y ya no parece posible recuperar lo perdido.

El lanzamiento llegó acompañado de un video oficial ambientado en un paisaje desértico. En las imágenes, los artistas aparecen a caballo mientras se desarrolla la historia de una pareja que comparte momentos y recorre distintos escenarios.

Sin embargo, la relación se deteriora y el hombre decide continuar su camino solo. La mujer queda en los lugares que antes visitaban, una escena que representa la distancia y la ruptura.

Antes del estreno en plataformas, la colaboración tuvo su primera presentación en vivo el 7 de noviembre. Nanpa fue invitado sorpresa al concierto La Fonda del Señorazo, de Luis Alfonso, en Bogotá. Allí interpretaron el sencillo ante los asistentes, después de varias semanas de expectativa.

La canción también representa una conexión de Nanpa con otros talentos colombianos y con la diversidad de sonidos de la escena musical del país.

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El estreno llega mientras el rapero se prepara para cerrar su ‘Que tin y que tan tour’ en Lima, Perú, el 29 de noviembre. Además, anunció el ‘Bailar llorando tour 2027′, que tendrá una parada en Bogotá el 17 de abril de ese año, con un concierto en el Coliseo MedPlus. Será su primera presentación como artista principal en ese escenario, con capacidad para más de 20.000 personas.

Con este lanzamiento, Nanpa Básico amplía su recorrido musical y explora una combinación de géneros junto a Luis Alfonso, y presenta una faceta distinta de su propuesta artística.