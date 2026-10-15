Mujeres salieron a marchar en contra de ‘Matador’ por caricaturas de mujeres: las calificaron como “misóginas” y “machistas”

El caricaturista ‘Matador’ está en el centro de una polémica por estos días tras una caricatura que publicó y en la que buscaba criticar a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, por supuestas inconsistencias en la fundación creada por ella para recaudar dineros y ayudar a los afectados por los terremotos que se vivieron en el país hace algunos meses.

Sin embargo, el caricaturista traspasó todos los límites y, antes de hacer una crítica contra la mujer, lo que hizo fue exponer en un dibujo de una ‘ratita’ una serie de estereotipos contra la mujer, lo que se convirtió en machismo y misoginia. Esto es lo que argumentan muchos colectivos feministas, que salieron en defensa de la primera dama.

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La situación no paró ahí, pues este jueves decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres, realizaron un plantón en Pereira para rechazar los señalamientos que consideran misóginos por parte del caricaturista ‘Matador’.

Las mujeres exigieron respeto por la dignidad de las mujeres, asegurando que la crítica política no puede traspasar los límites de las violencias basadas en género ni promover expresiones ofensivas o degradantes.

También hicieron un llamado para que se rechace cualquier tipo de manifestación de violencia simbólica contra las mujeres en Colombia, sin importar cuáles son sus posiciones políticas.