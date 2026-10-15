Presidente De La Espriella pidió al MinInterior exponer a los congresistas que tienen presiones en proyectos de ley

El presidente Abelardo De La Espriella visitó este 15 de octubre el Ministerio del Interior y, tras sus declaraciones, el mandatario hizo una petición expresa al ministro Rodrigo Lara, quien es uno de los interlocutores del Gobierno con el Legislativo.

Este aseguró que la cartera deberá informar y además hacer públicos los casos de congresistas que presenten algún tipo de condicionamientos, solicitudes improcedentes o presiones, que afecten su desarrollo del debate legislativo.

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“El país tiene que saber los motivos por los cuales determinados legisladores se oponen a la agenda legislativa. El Ministerio del Interior tiene que separar con absoluta claridad la interlocución política legítima de cualquier intento de convertir esa interlocución en cargos, contratos o recursos públicos, como si fuesen moneda de cambio”, dijo el mandatario.

Es importante recordar que el presidente ha criticado firmemente este tipo de acciones en los funcionarios públicos, afirmando que su Gobierno se opondrá a las prácticas clientelistas.

Añadió que “esa práctica no tendrá cabida en mi Gobierno y será castigada con toda severidad”, dijo el mandatario.