Centro Democrático alista nueva reforma pensional

El senador Andrés Forero reveló que el Centro Democrático está trabajando en una nueva reforma pensional para atender, según el partido, los estragos que dejó el sistema proyectado por la administración de Gustavo Petro.

“A diferencia de lo que vimos en el gobierno anterior, nosotros queremos construir sobre lo construido y por eso, si hay cosas positivas de la reforma, las vamos a mantener. Pero sí vamos a cambiar y vamos a tratar de solucionarle los problemas que le deja el presidente Petro a millones de colombianos”, comentó el congresista.

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Una de las principales transformaciones está enfocada en recuperar la libertad de elección dentro del sistema pensional, aunque se mantendrían aspectos claves que la colectividad considera positivos.

“Siempre dijimos que el pilar solidario en la práctica ya existía con el programa Colombia Mayor, que había sido creado por el presidente Uribe. El presidente Petro lo integró a un sistema más amplio; eso lo vamos a mantener. Y ha dicho el presidente electo de la Espriella que va a subir el beneficio, pero eso se tiene que hacer sin poner en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy”, dijo Forero.