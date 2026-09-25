¿Va a salir este fin de semana? Estas son las regiones donde lloverá, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este fin de semana se esperan lluvias en algunas zonas del país y nubosidad en gran parte del territorio nacional.

En cuanto a la nubosidad y lluvias, el Ideam prevé que estas se registren en varios sectores de las regiones Caribe (incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), el norte y centro de la Andina, a lo largo de la región Pacífica, el oriente y occidente de la Orinoquia y en la Amazonia.

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En lo que respecta a Bogotá, la entidad pronosticó para este fin de semana, cielo entre parcial y mayormente nublado a diferentes horas, hacia el sur, en la localidad de Sumapaz, y en el norte, oriente y occidente de la ciudad, particularmente en horas de las tardes.

Por días, este es el pronóstico entregado por el Ideam:

Sábado 26 de septiembre

Para este día, el Ideam prevé que se presenten lluvias y tormentas eléctricas en áreas de los departamentos de La Guajira, Cesar, el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el norte y occidente de Sucre, Córdoba, Antioquia, el norte de Norte de Santander, Santander, el nororiente de Boyacá, el norte y suroccidente de Cundinamarca, el noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda, el norte de Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el suroccidente de Casanare, el oriente y noroccidente de Meta, el occidente de Vichada, el sur de Guainía y Amazonas.

“Probabilidad de lloviznas dispersas en los departamentos de Atlántico, Huila, Arauca, Caquetá, Putumayo y Vaupés”, agregó.

Entre tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronosticó para el sábado lluvias ligeras.

Domingo 27 de septiembre

En cuanto el domingo, el Ideam prevé lluvias moderadas a fuertes en el sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, norte de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, norte y sur de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, centro y occidente de Cauca, centro de Nariño, Casanare, oriente de Meta, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Entre tanto, para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronosticó lluvias moderadas el sábado, mientras que en la zona marítima son esperadas precipitaciones más intensas, acompañadas de descargas eléctricas, el domingo.